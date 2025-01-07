Какие продукты можно замораживать в морозилке? Упростите себе жизнь

Яйца можно замораживать, но не в скорлупе. Сначала разбейте их, взбейте и поместите в герметичные контейнеры или формы для льда. Можно заморозить яйца целиком либо разделить белки и желтки для использования в разных рецептах.
Практически любой вид хлеба и выпечку можно хранить в морозильной камере. Перед этим лучше нарезать хлеб ломтиками, чтобы потом легко доставать нужное количество без необходимости размораживать весь кусок.
Остывший варёный рис и макаронные изделия также хорошо переносят заморозку. Храните их в герметичных контейнерах, и они будут готовы к использованию в различных блюдах, таких как жаркое или запеканки.
Спелое авокадо можно превратить в пюре, добавить немного лимонного сока (чтобы оно не темнело), и заморозить. Такие порции подойдут для добавления в смузи или гуакамоле.
Готовьте сразу большое количество блинов или оладий и замораживайте их. Для удобства положите между ними кусочки пергамента, чтобы они не слиплись. Разогреваются такие заготовки быстро и идеально подходят для завтраков.
Приготовленный домашний суп можно заморозить порционно. Такой запас удобен для быстрого разогрева в те дни, когда у вас мало времени на готовку.
За́морозки — понижения температуры ниже 0 °С в приземном слое атмосферы высотой до 2 м или на почве вечером или ночью при положительной температуре воздуха днём.
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Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.