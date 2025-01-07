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Какие продукты можно замораживать в морозилке? Упростите себе жизнь

1:31
Еда

Яйца

Яйца можно замораживать, но не в скорлупе. Сначала разбейте их, взбейте и поместите в герметичные контейнеры или формы для льда. Можно заморозить яйца целиком либо разделить белки и желтки для использования в разных рецептах.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Хлеб и выпечка

Практически любой вид хлеба и выпечку можно хранить в морозильной камере. Перед этим лучше нарезать хлеб ломтиками, чтобы потом легко доставать нужное количество без необходимости размораживать весь кусок.

Варёный рис и паста

Остывший варёный рис и макаронные изделия также хорошо переносят заморозку. Храните их в герметичных контейнерах, и они будут готовы к использованию в различных блюдах, таких как жаркое или запеканки.

Авокадо

Спелое авокадо можно превратить в пюре, добавить немного лимонного сока (чтобы оно не темнело), и заморозить. Такие порции подойдут для добавления в смузи или гуакамоле.

Блины и оладьи

Готовьте сразу большое количество блинов или оладий и замораживайте их. Для удобства положите между ними кусочки пергамента, чтобы они не слиплись. Разогреваются такие заготовки быстро и идеально подходят для завтраков.

Домашние супы

Приготовленный домашний суп можно заморозить порционно. Такой запас удобен для быстрого разогрева в те дни, когда у вас мало времени на готовку.

 

Уточнения

За́морозки — понижения температуры ниже 0 °С в приземном слое атмосферы высотой до 2 м или на почве вечером или ночью при положительной температуре воздуха днём.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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