Зачем жарить сырой рис? Попробуйте сделать так, и вы удивитесь результату

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Улучшение вкуса

Обжарка риса на сковороде до того, как его сварить, приводит к тому, что зерна становятся слегка коричневатыми и хрустящими. Этот процесс придаёт рису приятный привкус, который гораздо интереснее обычного парового риса.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Улучшенная текстура

Во время обжарки каждое зёрнышко риса покрывается тонким слоем масла, что помогает предотвратить слипание риса при дальнейшем приготовлении. В результате получается рассыпчатый рис с отдельными зёрнами вместо клейкого комка.

Снижение липкости

При обжаривании создаётся своеобразная защита вокруг каждого зерна, которая препятствует их склеиванию. Это особенно полезно для блюд вроде плова, где важно, чтобы каждое зерно оставалось отдельным.

Усиление аромата

Процесс обжарки усиливает естественный аромат риса, придавая ему насыщенность и делая блюдо ещё аппетитнее.

Таким образом, обжарка сырого риса перед варкой — это простой, но эффективный способ сделать ваше блюдо вкуснее, текстурнее и ароматнее.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.



