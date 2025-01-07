Глинтвейн своими руками: насыщенный вкус и согревающий эффект

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Ничто не создаёт праздничную атмосферу так, как запах глинтвейна. Этот согревающий напиток можно приготовить как в классическом, алкогольном варианте, так и в безалкогольном — из сока красного винограда. Его аромат цитрусов и специй украсит любой вечер.

Фото: commons.wikimedia.org by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Глинтвейн

Ингредиенты:

Апельсин (или цедра) — 1 шт.

(или цедра) — 1 шт. Лимоны (или цедра) — 3 шт.

(или цедра) — 3 шт. Сушёная гвоздика — 12 бутонов

— 12 бутонов Мандарины — 2 шт.

— 2 шт. Красное вино (или сок красного винограда) — 2 бутылки (750 мл каждая) или 1,5–2 литра сока

(или сок красного винограда) — 2 бутылки (750 мл каждая) или 1,5–2 литра сока Корица — 2 палочки

— 2 палочки Сахар — 150 г (по желанию)

— 150 г (по желанию) Бренди — 50 мл (по желанию)

Пошаговый рецепт:

Подготовка цитрусов.

Очистите апельсин и лимоны, тонко срезав кожуру, отожмите из них сок. Сок отставьте в сторону. Мандарины с гвоздикой.

Проткните мандарины бутонами гвоздики — это сделает аромат напитка более насыщенным. Смешивание ингредиентов.

В кастрюлю с толстым дном налейте вино (или сок), добавьте 1,2 литра холодной воды, сок цитрусов, цедру, мандарины с гвоздикой и палочки корицы. Варка.

Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и варите на слабом огне около часа. Добавление сахара.

В процессе варки постепенно добавляйте сахар, ориентируясь на свой вкус. Если вы предпочитаете сладкий глинтвейн, используйте больше сахара. Процеживание.

Готовый напиток процедите, чтобы убрать цедру, специи и мандарины. Подача.

Подавайте горячим в чашках. При желании добавьте немного бренди перед подачей.

Полезные советы:

Если используете безалкогольный сок, выбирайте натуральный сок из красного винограда без добавления сахара.

Для более насыщенного аромата добавьте звёздочку бадьяна или несколько горошин душистого перца.

Напиток можно подавать с кусочками цитрусов или палочками корицы в чашках для украшения.

Уточнения

Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein — горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями).

