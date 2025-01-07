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Глинтвейн своими руками: насыщенный вкус и согревающий эффект

2:18
Еда

Ничто не создаёт праздничную атмосферу так, как запах глинтвейна. Этот согревающий напиток можно приготовить как в классическом, алкогольном варианте, так и в безалкогольном — из сока красного винограда. Его аромат цитрусов и специй украсит любой вечер.

Глинтвейн
Фото: commons.wikimedia.org by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Глинтвейн

Ингредиенты:

  • Апельсин (или цедра) — 1 шт.
  • Лимоны (или цедра) — 3 шт.
  • Сушёная гвоздика — 12 бутонов
  • Мандарины — 2 шт.
  • Красное вино (или сок красного винограда) — 2 бутылки (750 мл каждая) или 1,5–2 литра сока
  • Корица — 2 палочки
  • Сахар — 150 г (по желанию)
  • Бренди — 50 мл (по желанию)

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка цитрусов.
    Очистите апельсин и лимоны, тонко срезав кожуру, отожмите из них сок. Сок отставьте в сторону.
  2. Мандарины с гвоздикой.
    Проткните мандарины бутонами гвоздики — это сделает аромат напитка более насыщенным.
  3. Смешивание ингредиентов.
    В кастрюлю с толстым дном налейте вино (или сок), добавьте 1,2 литра холодной воды, сок цитрусов, цедру, мандарины с гвоздикой и палочки корицы.
  4. Варка.
    Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и варите на слабом огне около часа.
  5. Добавление сахара.
    В процессе варки постепенно добавляйте сахар, ориентируясь на свой вкус. Если вы предпочитаете сладкий глинтвейн, используйте больше сахара.
  6. Процеживание.
    Готовый напиток процедите, чтобы убрать цедру, специи и мандарины.
  7. Подача.
    Подавайте горячим в чашках. При желании добавьте немного бренди перед подачей.

Полезные советы:

  • Если используете безалкогольный сок, выбирайте натуральный сок из красного винограда без добавления сахара.
  • Для более насыщенного аромата добавьте звёздочку бадьяна или несколько горошин душистого перца.
  • Напиток можно подавать с кусочками цитрусов или палочками корицы в чашках для украшения.

Уточнения

Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein — горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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