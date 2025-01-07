Глинтвейн своими руками: насыщенный вкус и согревающий эффект

Ничто не создаёт праздничную атмосферу так, как запах глинтвейна. Этот согревающий напиток можно приготовить как в классическом, алкогольном варианте, так и в безалкогольном — из сока красного винограда. Его аромат цитрусов и специй украсит любой вечер.
Фото: commons.wikimedia.org by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Глинтвейн
Ингредиенты:
Апельсин (или цедра) — 1 шт.
Лимоны (или цедра) — 3 шт.
Сушёная гвоздика — 12 бутонов
Мандарины — 2 шт.
Красное вино (или сок красного винограда) — 2 бутылки (750 мл каждая) или 1,5–2 литра сока
Корица — 2 палочки
Сахар — 150 г (по желанию)
Бренди — 50 мл (по желанию)
Пошаговый рецепт:
Подготовка цитрусов. Очистите апельсин и лимоны, тонко срезав кожуру, отожмите из них сок. Сок отставьте в сторону.
Мандарины с гвоздикой. Проткните мандарины бутонами гвоздики — это сделает аромат напитка более насыщенным.
Смешивание ингредиентов. В кастрюлю с толстым дном налейте вино (или сок), добавьте 1,2 литра холодной воды, сок цитрусов, цедру, мандарины с гвоздикой и палочки корицы.
Варка. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и варите на слабом огне около часа.
Добавление сахара. В процессе варки постепенно добавляйте сахар, ориентируясь на свой вкус. Если вы предпочитаете сладкий глинтвейн, используйте больше сахара.
Процеживание. Готовый напиток процедите, чтобы убрать цедру, специи и мандарины.
Подача. Подавайте горячим в чашках. При желании добавьте немного бренди перед подачей.
Полезные советы:
Если используете безалкогольный сок, выбирайте натуральный сок из красного винограда без добавления сахара.
Для более насыщенного аромата добавьте звёздочку бадьяна или несколько горошин душистого перца.
Напиток можно подавать с кусочками цитрусов или палочками корицы в чашках для украшения.
Уточнения
Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein — горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями).