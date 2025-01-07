Салат с морковью и мандаринами: яркий и полезный рецепт для вашего стола

Если вы хотите удивить гостей необычным блюдом, приготовьте салат с морковью, мандаринами и яблоками. Это лёгкое, полезное и красивое блюдо, которое идеально подойдёт как закуска или гарнир. Яркие краски ингредиентов и сочное сочетание вкусов сделают его хитом любого застолья.
Очистите морковь и натрите её на крупной тёрке или с помощью корейской шинковки для длинных полосок. Яблоко тщательно вымойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими полосками. Очищенные мандарины разделите на дольки, удалите белые плёнки для более нежной текстуры. Грецкие орехи измельчите до состояния крупной крошки. Смешайте в глубокой миске подготовленные морковь, яблоко и орехи. Для заправки соедините оливковое масло, лимонный сок, соль и чёрный перец. Взбейте вилкой или венчиком до однородной консистенции. Полейте салат заправкой и тщательно перемешайте.
На дно блюда выложите кольца мандарина, в центр положите готовый салат, украсьте кунжутом. Подавайте к столу, добавив по желанию дополнительные украшения из фруктов.
Для усиления вкуса используйте разные сорта яблок: зелёные для кислинки или красные для сладости. Можно заменить грецкие орехи на миндаль или кешью. Для украшения добавьте свежую мяту или гранатовые зёрна.
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