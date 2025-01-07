Салат с морковью и мандаринами: яркий и полезный рецепт для вашего стола

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите удивить гостей необычным блюдом, приготовьте салат с морковью, мандаринами и яблоками. Это лёгкое, полезное и красивое блюдо, которое идеально подойдёт как закуска или гарнир. Яркие краски ингредиентов и сочное сочетание вкусов сделают его хитом любого застолья.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морковь

Ингредиенты:

Морковь — 1 шт.

— 1 шт. Мандарины — 2 шт.

— 2 шт. Яблоко — 1 шт.

— 1 шт. Грецкие орехи — 0,25 стакана

— 0,25 стакана Белый кунжут — 3 г

— 3 г Чёрный кунжут — 3 г

— 3 г Оливковое масло — 2 ст. л.

— 2 ст. л. Лимонный сок — 1 ст. л.

— 1 ст. л. Соль — 2 щепотки

— 2 щепотки Чёрный молотый перец — щепотка

Этапы приготовления:

Очистите морковь и натрите её на крупной тёрке или с помощью корейской шинковки для длинных полосок. Яблоко тщательно вымойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими полосками. Очищенные мандарины разделите на дольки, удалите белые плёнки для более нежной текстуры. Грецкие орехи измельчите до состояния крупной крошки. Смешайте в глубокой миске подготовленные морковь, яблоко и орехи. Для заправки соедините оливковое масло, лимонный сок, соль и чёрный перец. Взбейте вилкой или венчиком до однородной консистенции. Полейте салат заправкой и тщательно перемешайте.

На дно блюда выложите кольца мандарина, в центр положите готовый салат, украсьте кунжутом. Подавайте к столу, добавив по желанию дополнительные украшения из фруктов.

Полезные советы:

Для усиления вкуса используйте разные сорта яблок: зелёные для кислинки или красные для сладости. Можно заменить грецкие орехи на миндаль или кешью. Для украшения добавьте свежую мяту или гранатовые зёрна.