Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бюджетный забор для дачи: практические идеи для экономии
Российские учёные открывают новый путь в лечении рака
OLED телевизор: ваший домашний центр мультимедиа
Зимняя поездка без проблем: что обязательно нужно взять в дорогу
Как избавиться от следов праздничного веселья: 6 советов по приведению себя в надлежащий вид
Стало известно, чем может быть опасна чистка организма
Австрийская OMV запустит добычу газа в Чёрном море в 2027 году
Уютный шопинг: топ товаров которые украсят твой январь
Откройте для себя шведские города, в честь которых названа мебель IKEA

Салат с морковью и мандаринами: яркий и полезный рецепт для вашего стола

2:01
Еда

Если вы хотите удивить гостей необычным блюдом, приготовьте салат с морковью, мандаринами и яблоками. Это лёгкое, полезное и красивое блюдо, которое идеально подойдёт как закуска или гарнир. Яркие краски ингредиентов и сочное сочетание вкусов сделают его хитом любого застолья.

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

Ингредиенты:

  • Морковь — 1 шт.
  • Мандарины — 2 шт.
  • Яблоко — 1 шт.
  • Грецкие орехи — 0,25 стакана
  • Белый кунжут — 3 г
  • Чёрный кунжут — 3 г
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Соль — 2 щепотки
  • Чёрный молотый перец — щепотка

Этапы приготовления:

Очистите морковь и натрите её на крупной тёрке или с помощью корейской шинковки для длинных полосок. Яблоко тщательно вымойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими полосками. Очищенные мандарины разделите на дольки, удалите белые плёнки для более нежной текстуры. Грецкие орехи измельчите до состояния крупной крошки. Смешайте в глубокой миске подготовленные морковь, яблоко и орехи. Для заправки соедините оливковое масло, лимонный сок, соль и чёрный перец. Взбейте вилкой или венчиком до однородной консистенции. Полейте салат заправкой и тщательно перемешайте.

На дно блюда выложите кольца мандарина, в центр положите готовый салат, украсьте кунжутом. Подавайте к столу, добавив по желанию дополнительные украшения из фруктов.

Полезные советы:

Для усиления вкуса используйте разные сорта яблок: зелёные для кислинки или красные для сладости. Можно заменить грецкие орехи на миндаль или кешью. Для украшения добавьте свежую мяту или гранатовые зёрна.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки
Недвижимость
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки Аудио 
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Недвижимость
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем Аудио 
Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали
Наука и техника
Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Последние материалы
Ваш новый любимый пирог: рассыпчатое тесто и сочная начинка
Evolute i-Joy на старте: отечественные батареи и моторы готовы к производству
В Новосибирской области цены на красную рыбу растут, спрос — падает
Как приготовить зольное удобрение: три простых способа
Рецепт для любителей рыбы: паста с тунцом в томатном соусе
Элегантная ванная: 3 идеи для создания современного интерьера
Вот почему считается, что коричневые яйца полезнее белых, и правда ли это
Почему вашей коже нужен ночной уход — 5 убедительных причин
Почему у овец такие необычные зрачки: научное объяснение
Рельефный пресс после 40 лет: это упражнение прокачает мышцы кора
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.