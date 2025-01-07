Ваш новый любимый пирог: рассыпчатое тесто и сочная начинка

Этот пирог способен стать главным украшением вашего сладкого стола на новогодние праздники. Нежное песочное тесто, сочная творожная начинка с изюмом и орехами — вкус настолько впечатляющий, что оторваться просто невозможно.
Готовим тесто.
Натрите маргарин на крупной тёрке. Добавьте сахар и муку, затем руками разотрите всё до состояния сыпучей крошки.
Подготавливаем изюм.
Залейте изюм кипятком, дайте ему постоять несколько минут, затем слейте воду и обсушите изюм бумажным полотенцем.
Измельчаем орехи.
Орехи измельчите до крупной крошки. Это можно сделать ножом или с помощью блендера.
Делаем начинку.
В миске смешайте творог, яйца, сахар, ванильный сахар, подготовленные орехи и изюм. Перемешайте массу до однородной консистенции.
Собираем пирог.
В разъёмную форму выложите 2/3 теста, формируя бортики. На тесто равномерно распределите творожную начинку. Сверху посыпьте оставшейся частью теста и разровняйте лопаткой.
Выпекаем.
Разогрейте духовку до 180–190 °C и выпекайте пирог 1 час. Готовый пирог оставьте остывать.
Охлаждение.
После того как пирог полностью остынет, поставьте его в холодильник на 1–2 часа. Затем нарежьте на порции и подавайте к столу.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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