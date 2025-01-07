Ваш новый любимый пирог: рассыпчатое тесто и сочная начинка

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог способен стать главным украшением вашего сладкого стола на новогодние праздники. Нежное песочное тесто, сочная творожная начинка с изюмом и орехами — вкус настолько впечатляющий, что оторваться просто невозможно.

Фото: commons.wikimedia.org by Anja Osenberg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тёртый пирог

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 3,5 стакана

Сахар — 1 стакан

Маргарин — 200 г

Для начинки:

Творог — 500 г

Сахар — 1 стакан

Яйца — 2 шт.

Чищеные орехи — 1 стакан

Изюм — 1 стакан

Ванильный сахар — 1 пакетик

Пошаговый рецепт:

Готовим тесто.

Натрите маргарин на крупной тёрке. Добавьте сахар и муку, затем руками разотрите всё до состояния сыпучей крошки. Подготавливаем изюм.

Залейте изюм кипятком, дайте ему постоять несколько минут, затем слейте воду и обсушите изюм бумажным полотенцем. Измельчаем орехи.

Орехи измельчите до крупной крошки. Это можно сделать ножом или с помощью блендера. Делаем начинку.

В миске смешайте творог, яйца, сахар, ванильный сахар, подготовленные орехи и изюм. Перемешайте массу до однородной консистенции. Собираем пирог.

В разъёмную форму выложите 2/3 теста, формируя бортики. На тесто равномерно распределите творожную начинку. Сверху посыпьте оставшейся частью теста и разровняйте лопаткой. Выпекаем.

Разогрейте духовку до 180–190 °C и выпекайте пирог 1 час. Готовый пирог оставьте остывать. Охлаждение.

После того как пирог полностью остынет, поставьте его в холодильник на 1–2 часа. Затем нарежьте на порции и подавайте к столу.

Полезные советы:

Для более насыщенного вкуса можно использовать смесь орехов: грецкие, миндаль или фундук.

Если хотите более мягкую текстуру начинки, протрите творог через сито или используйте блендер.

Чтобы пирог не пригорал, используйте разъёмную форму с пергаментом на дне.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

