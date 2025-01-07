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Ваш новый любимый пирог: рассыпчатое тесто и сочная начинка

2:16
Еда

Этот пирог способен стать главным украшением вашего сладкого стола на новогодние праздники. Нежное песочное тесто, сочная творожная начинка с изюмом и орехами — вкус настолько впечатляющий, что оторваться просто невозможно.

Тёртый пирог
Фото: commons.wikimedia.org by Anja Osenberg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тёртый пирог

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука — 3,5 стакана
  • Сахар — 1 стакан
  • Маргарин — 200 г

Для начинки:

  • Творог — 500 г
  • Сахар — 1 стакан
  • Яйца — 2 шт.
  • Чищеные орехи — 1 стакан
  • Изюм — 1 стакан
  • Ванильный сахар — 1 пакетик

Пошаговый рецепт:

  1. Готовим тесто.
    Натрите маргарин на крупной тёрке. Добавьте сахар и муку, затем руками разотрите всё до состояния сыпучей крошки.

  2. Подготавливаем изюм.
    Залейте изюм кипятком, дайте ему постоять несколько минут, затем слейте воду и обсушите изюм бумажным полотенцем.

  3. Измельчаем орехи.
    Орехи измельчите до крупной крошки. Это можно сделать ножом или с помощью блендера.

  4. Делаем начинку.
    В миске смешайте творог, яйца, сахар, ванильный сахар, подготовленные орехи и изюм. Перемешайте массу до однородной консистенции.

  5. Собираем пирог.
    В разъёмную форму выложите 2/3 теста, формируя бортики. На тесто равномерно распределите творожную начинку. Сверху посыпьте оставшейся частью теста и разровняйте лопаткой.

  6. Выпекаем.
    Разогрейте духовку до 180–190 °C и выпекайте пирог 1 час. Готовый пирог оставьте остывать.

  7. Охлаждение.
    После того как пирог полностью остынет, поставьте его в холодильник на 1–2 часа. Затем нарежьте на порции и подавайте к столу.

Полезные советы:

  • Для более насыщенного вкуса можно использовать смесь орехов: грецкие, миндаль или фундук.
  • Если хотите более мягкую текстуру начинки, протрите творог через сито или используйте блендер.
  • Чтобы пирог не пригорал, используйте разъёмную форму с пергаментом на дне.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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