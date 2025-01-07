Рецепт для любителей рыбы: паста с тунцом в томатном соусе

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Хотите удивить гостей на праздники? Паста с тунцом и зелёным горошком в томатном соусе станет вашим кулинарным хитом! Простое в приготовлении, оно понравится всем, кто любит рыбу и итальянскую кухню.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макароны

Ингредиенты (на 3 порции):

Макароны — 200 г

— 200 г Консервированный тунец — 130 г

— 130 г Помидор — 1 крупный

— 1 крупный Замороженный зелёный горошек — 60 г

— 60 г Репчатый лук — 90 г

— 90 г Растительное масло — 40 мл

— 40 мл Сушёные итальянские травы — 0,5 ч. л.

— 0,5 ч. л. Чёрный молотый перец — 1–2 щепотки

— 1–2 щепотки Соль — по вкусу

— по вкусу Петрушка и укроп — несколько веточек

Пошаговый рецепт:

Подготовка ингредиентов.

Замороженный зелёный горошек можно использовать сразу, без разморозки.

Слейте жидкость из банки с тунцом.

Очистите лук и нарежьте его мелкими кубиками.

Обжаривание лука.

Разогрейте растительное масло в сковороде.

Обжаривайте лук на сильном огне 3–4 минуты до мягкости и лёгкого золотистого оттенка.

Подготовка помидора.

Снимите кожицу с помидора (обдайте его кипятком для облегчения процесса).

Нарежьте мякоть мелкими кубиками.

Приготовление соуса.

К обжаренному луку добавьте помидоры, тунец и зелёный горошек.

Готовьте на сильном огне, помешивая, в течение 3 минут.

Приправьте солью, чёрным перцем и сушёными итальянскими травами.

Убавьте огонь до среднего и тушите соус ещё 5 минут, периодически помешивая.

Варка макарон.

Отварите макароны в кипящей подсоленной воде до готовности (состояние al dente).

Слейте воду через дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости.

Смешивание.

Переложите макароны в сковороду с соусом.

Тщательно перемешайте и прогрейте на слабом огне 1 минуту.

Подача.

Разложите пасту по тарелкам.

Посыпьте измельчённой петрушкой и укропом перед подачей.

Полезные советы:

Для более насыщенного вкуса можно добавить в соус зубчик чеснока, обжарив его вместе с луком.

Попробуйте заменить сушёные травы на свежий базилик или орегано — это добавит блюду итальянского колорита.

Если вы предпочитаете сливочные соусы, добавьте немного сливок в конце приготовления.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

