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Рецепт для любителей рыбы: паста с тунцом в томатном соусе

2:33
Еда

Хотите удивить гостей на праздники? Паста с тунцом и зелёным горошком в томатном соусе станет вашим кулинарным хитом! Простое в приготовлении, оно понравится всем, кто любит рыбу и итальянскую кухню.

Макароны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макароны

Ингредиенты (на 3 порции):

  • Макароны — 200 г
  • Консервированный тунец — 130 г
  • Помидор — 1 крупный
  • Замороженный зелёный горошек — 60 г
  • Репчатый лук — 90 г
  • Растительное масло — 40 мл
  • Сушёные итальянские травы — 0,5 ч. л.
  • Чёрный молотый перец — 1–2 щепотки
  • Соль — по вкусу
  • Петрушка и укроп — несколько веточек

Пошаговый рецепт:

Подготовка ингредиентов.

  • Замороженный зелёный горошек можно использовать сразу, без разморозки.
  • Слейте жидкость из банки с тунцом.
  • Очистите лук и нарежьте его мелкими кубиками.

Обжаривание лука.

  • Разогрейте растительное масло в сковороде.
  • Обжаривайте лук на сильном огне 3–4 минуты до мягкости и лёгкого золотистого оттенка.

Подготовка помидора.

  • Снимите кожицу с помидора (обдайте его кипятком для облегчения процесса).
  • Нарежьте мякоть мелкими кубиками.

Приготовление соуса.

  • К обжаренному луку добавьте помидоры, тунец и зелёный горошек.
  • Готовьте на сильном огне, помешивая, в течение 3 минут.
  • Приправьте солью, чёрным перцем и сушёными итальянскими травами.
  • Убавьте огонь до среднего и тушите соус ещё 5 минут, периодически помешивая.

Варка макарон.

  • Отварите макароны в кипящей подсоленной воде до готовности (состояние al dente).
  • Слейте воду через дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости.

Смешивание.

  • Переложите макароны в сковороду с соусом.
  • Тщательно перемешайте и прогрейте на слабом огне 1 минуту.

Подача.

  • Разложите пасту по тарелкам.
  • Посыпьте измельчённой петрушкой и укропом перед подачей.

Полезные советы:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в соус зубчик чеснока, обжарив его вместе с луком.
  • Попробуйте заменить сушёные травы на свежий базилик или орегано — это добавит блюду итальянского колорита.
  • Если вы предпочитаете сливочные соусы, добавьте немного сливок в конце приготовления.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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