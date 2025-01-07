Рецепт для любителей рыбы: паста с тунцом в томатном соусе
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Хотите удивить гостей на праздники? Паста с тунцом и зелёным горошком в томатном соусе станет вашим кулинарным хитом! Простое в приготовлении, оно понравится всем, кто любит рыбу и итальянскую кухню.
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Макароны
Ингредиенты (на 3 порции):
- Макароны — 200 г
- Консервированный тунец — 130 г
- Помидор — 1 крупный
- Замороженный зелёный горошек — 60 г
- Репчатый лук — 90 г
- Растительное масло — 40 мл
- Сушёные итальянские травы — 0,5 ч. л.
- Чёрный молотый перец — 1–2 щепотки
- Соль — по вкусу
- Петрушка и укроп — несколько веточек
Пошаговый рецепт:
Подготовка ингредиентов.
- Замороженный зелёный горошек можно использовать сразу, без разморозки.
- Слейте жидкость из банки с тунцом.
- Очистите лук и нарежьте его мелкими кубиками.
Обжаривание лука.
- Разогрейте растительное масло в сковороде.
- Обжаривайте лук на сильном огне 3–4 минуты до мягкости и лёгкого золотистого оттенка.
Подготовка помидора.
- Снимите кожицу с помидора (обдайте его кипятком для облегчения процесса).
- Нарежьте мякоть мелкими кубиками.
Приготовление соуса.
- К обжаренному луку добавьте помидоры, тунец и зелёный горошек.
- Готовьте на сильном огне, помешивая, в течение 3 минут.
- Приправьте солью, чёрным перцем и сушёными итальянскими травами.
- Убавьте огонь до среднего и тушите соус ещё 5 минут, периодически помешивая.
Варка макарон.
- Отварите макароны в кипящей подсоленной воде до готовности (состояние al dente).
- Слейте воду через дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости.
Смешивание.
- Переложите макароны в сковороду с соусом.
- Тщательно перемешайте и прогрейте на слабом огне 1 минуту.
Подача.
- Разложите пасту по тарелкам.
- Посыпьте измельчённой петрушкой и укропом перед подачей.
Полезные советы:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в соус зубчик чеснока, обжарив его вместе с луком.
- Попробуйте заменить сушёные травы на свежий базилик или орегано — это добавит блюду итальянского колорита.
- Если вы предпочитаете сливочные соусы, добавьте немного сливок в конце приготовления.
Уточнения
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.