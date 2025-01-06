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Лайфхак для кухни: как добиться идеальных варёных яиц

1:28
Еда

Некоторые люди во время варки яиц добавляют в воду необычный ингредиент — спички. Эта на первый взгляд странная практика имеет вполне логичное объяснение и помогает сделать блюдо идеальным.

Яйца
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйца

Как работают спички

Добавление обгоревших спичек в воду предотвращает растрескивание скорлупы яиц при варке. Скорлупа остаётся целой, белок не вытечет, и сваренные яйца будут выглядеть аккуратно и аппетитно. Такой приём особенно полезен, если вы хотите добиться идеального внешнего вида для подачи.

Как правильно использовать спички:

  1. Добавляйте в холодную воду. Спички нужно бросить в кастрюлю ещё до того, как вода начнёт нагреваться.
  2. Используйте 3–4 штуки. Одной спички может быть недостаточно для желаемого эффекта, поэтому лучше взять несколько.
  3. Только обгоревшие палочки. Обязательно убедитесь, что спички уже обгорели, иначе сера с их головок попадёт в воду, что может испортить вкус и быть вредным.

Если у вас нет спичек, подойдут деревянные зубочистки. Их также следует добавить в холодную воду перед варкой.

Деревянные палочки помогают стабилизировать температуру воды вокруг яиц, снижая риск перепадов, которые и вызывают растрескивание скорлупы. Это простой и эффективный способ сохранить яйца в идеальном состоянии.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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