Лайфхак для кухни: как добиться идеальных варёных яиц

Некоторые люди во время варки яиц добавляют в воду необычный ингредиент — спички. Эта на первый взгляд странная практика имеет вполне логичное объяснение и помогает сделать блюдо идеальным.
Добавление обгоревших спичек в воду предотвращает растрескивание скорлупы яиц при варке. Скорлупа остаётся целой, белок не вытечет, и сваренные яйца будут выглядеть аккуратно и аппетитно. Такой приём особенно полезен, если вы хотите добиться идеального внешнего вида для подачи.
Если у вас нет спичек, подойдут деревянные зубочистки. Их также следует добавить в холодную воду перед варкой.
Деревянные палочки помогают стабилизировать температуру воды вокруг яиц, снижая риск перепадов, которые и вызывают растрескивание скорлупы. Это простой и эффективный способ сохранить яйца в идеальном состоянии.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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