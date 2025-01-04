Как приготовить луковый салат: простой рецепт из 90-х

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

В 90-е годы хозяйки часто готовили простые и сытные блюда, которые были недорогими, но удивительно вкусными. Одним из таких рецептов был луковый салат, который и сегодня может стать оригинальным дополнением к вашему столу.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Ингредиенты:

2 крупные луковицы (лучше выбирать сорта с минимальной горечью);

3 отварных яйца;

100 граммов сыра;

майонез;

соль по вкусу.

Как приготовить луковый салат:

Подготовьте ингредиенты.

Сначала отварите яйца до полной готовности, охладите их в холодной воде и очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками.

Уменьшите горечь лука.

Чтобы убрать лишнюю горечь, отправьте нарезанный лук в ёмкость с горячей водой на 5 минут. Затем достаньте его и хорошо подсушите.

Соберите салат.

На блюдо для подачи первым слоем выложите лук, слегка посолите его и добавьте немного майонеза.

Вторым слоем положите измельчённые яйца, снова посолите и нанесите слой майонеза.

Завершающим штрихом станет тёртый сыр.

Дайте салату настояться.

Поставьте готовый салат в холодильник минимум на пару часов. Это позволит слоям пропитаться, а вкусу — раскрыться.

Простой, но вкусный луковый салат — это блюдо, которое напомнит о тёплых моментах прошлого и порадует ваших гостей.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

