Как приготовить луковый салат: простой рецепт из 90-х

В 90-е годы хозяйки часто готовили простые и сытные блюда, которые были недорогими, но удивительно вкусными. Одним из таких рецептов был луковый салат, который и сегодня может стать оригинальным дополнением к вашему столу.
Ингредиенты:
Как приготовить луковый салат:
Подготовьте ингредиенты.
Сначала отварите яйца до полной готовности, охладите их в холодной воде и очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками.
Уменьшите горечь лука.
Чтобы убрать лишнюю горечь, отправьте нарезанный лук в ёмкость с горячей водой на 5 минут. Затем достаньте его и хорошо подсушите.
Соберите салат.
Дайте салату настояться.
Поставьте готовый салат в холодильник минимум на пару часов. Это позволит слоям пропитаться, а вкусу — раскрыться.
Простой, но вкусный луковый салат — это блюдо, которое напомнит о тёплых моментах прошлого и порадует ваших гостей.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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