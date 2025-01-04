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Как приготовить луковый салат: простой рецепт из 90-х

1:28
Еда

В 90-е годы хозяйки часто готовили простые и сытные блюда, которые были недорогими, но удивительно вкусными. Одним из таких рецептов был луковый салат, который и сегодня может стать оригинальным дополнением к вашему столу.

Салат
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Ингредиенты:

  • 2 крупные луковицы (лучше выбирать сорта с минимальной горечью);
  • 3 отварных яйца;
  • 100 граммов сыра;
  • майонез;
  • соль по вкусу.

Как приготовить луковый салат:

Подготовьте ингредиенты.

Сначала отварите яйца до полной готовности, охладите их в холодной воде и очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками.

Уменьшите горечь лука.

Чтобы убрать лишнюю горечь, отправьте нарезанный лук в ёмкость с горячей водой на 5 минут. Затем достаньте его и хорошо подсушите.

Соберите салат.

  • На блюдо для подачи первым слоем выложите лук, слегка посолите его и добавьте немного майонеза.
  • Вторым слоем положите измельчённые яйца, снова посолите и нанесите слой майонеза.
  • Завершающим штрихом станет тёртый сыр.

Дайте салату настояться.

Поставьте готовый салат в холодильник минимум на пару часов. Это позволит слоям пропитаться, а вкусу — раскрыться.

Простой, но вкусный луковый салат — это блюдо, которое напомнит о тёплых моментах прошлого и порадует ваших гостей.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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