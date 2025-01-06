Пирог за 5 минут: готовьте с вареньем и радуйтесь результату

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы думаете, что домашняя выпечка — это долго и дорого, ленивый пирог с вареньем точно изменит ваше мнение. Он готовится проще, чем блины или оладьи, а продукты для него почти всегда найдутся на кухне.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирог со сливами

Ингредиенты:

Мука — 1,5 стакана

— 1,5 стакана Молоко — 1/3 стакана

— 1/3 стакана Варенье — 1,5 стакана

— 1,5 стакана Растительное масло — 1/3 стакана

— 1/3 стакана Сметана — 2 ст. л.

— 2 ст. л. Сода — 1,5 ч. л.

— 1,5 ч. л. Ванилин — по вкусу

Как приготовить:

Подготовка духовки. Разогрейте духовку до 180 °C. Смешивание жидких ингредиентов. В глубокой миске соедините молоко, сметану, растительное масло и варенье. Тщательно перемешайте до однородности. Подготовка сухих ингредиентов. В отдельной посуде смешайте муку, ванилин и соду. Просейте эту смесь в миску с жидкими ингредиентами. Замешивание теста. Замесите тесто до гладкой, однородной консистенции. Выпекание. Перелейте тесто в форму для выпекания, предварительно смазанную маслом или застеленную пергаментом. Выпекайте пирог в разогретой духовке 30 минут. Подача. Готовый пирог дайте немного остыть, вынимайте из формы и посыпьте по желанию сахарной пудрой. Подавайте к чаю или кофе.

Полезные советы:

Если варенье слишком густое, добавьте немного молока, чтобы добиться правильной текстуры теста.

Экспериментируйте с разными вкусами варенья — смородиновое, абрикосовое или клубничное придают пирогу новый характер.

Для пикантности можно добавить щепотку корицы или мускатного ореха.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

