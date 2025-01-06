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Пирог за 5 минут: готовьте с вареньем и радуйтесь результату

1:50
Еда

Если вы думаете, что домашняя выпечка — это долго и дорого, ленивый пирог с вареньем точно изменит ваше мнение. Он готовится проще, чем блины или оладьи, а продукты для него почти всегда найдутся на кухне.

Пирог со сливами
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирог со сливами

Ингредиенты:

  • Мука — 1,5 стакана
  • Молоко — 1/3 стакана
  • Варенье — 1,5 стакана
  • Растительное масло — 1/3 стакана
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Сода — 1,5 ч. л.
  • Ванилин — по вкусу

Как приготовить:

  1. Подготовка духовки. Разогрейте духовку до 180 °C.
  2. Смешивание жидких ингредиентов. В глубокой миске соедините молоко, сметану, растительное масло и варенье. Тщательно перемешайте до однородности.
  3. Подготовка сухих ингредиентов. В отдельной посуде смешайте муку, ванилин и соду. Просейте эту смесь в миску с жидкими ингредиентами.
  4. Замешивание теста. Замесите тесто до гладкой, однородной консистенции.
  5. Выпекание. Перелейте тесто в форму для выпекания, предварительно смазанную маслом или застеленную пергаментом. Выпекайте пирог в разогретой духовке 30 минут.
  6. Подача. Готовый пирог дайте немного остыть, вынимайте из формы и посыпьте по желанию сахарной пудрой. Подавайте к чаю или кофе.

Полезные советы:

  • Если варенье слишком густое, добавьте немного молока, чтобы добиться правильной текстуры теста.
  • Экспериментируйте с разными вкусами варенья — смородиновое, абрикосовое или клубничное придают пирогу новый характер.
  • Для пикантности можно добавить щепотку корицы или мускатного ореха.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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