Пирог за 5 минут: готовьте с вареньем и радуйтесь результату

Если вы думаете, что домашняя выпечка — это долго и дорого, ленивый пирог с вареньем точно изменит ваше мнение. Он готовится проще, чем блины или оладьи, а продукты для него почти всегда найдутся на кухне.
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирог со сливами
Ингредиенты:
Мука — 1,5 стакана
Молоко — 1/3 стакана
Варенье — 1,5 стакана
Растительное масло — 1/3 стакана
Сметана — 2 ст. л.
Сода — 1,5 ч. л.
Ванилин — по вкусу
Как приготовить:
Подготовка духовки. Разогрейте духовку до 180 °C.
Смешивание жидких ингредиентов. В глубокой миске соедините молоко, сметану, растительное масло и варенье. Тщательно перемешайте до однородности.
Подготовка сухих ингредиентов. В отдельной посуде смешайте муку, ванилин и соду. Просейте эту смесь в миску с жидкими ингредиентами.
Замешивание теста. Замесите тесто до гладкой, однородной консистенции.
Выпекание. Перелейте тесто в форму для выпекания, предварительно смазанную маслом или застеленную пергаментом. Выпекайте пирог в разогретой духовке 30 минут.
Подача. Готовый пирог дайте немного остыть, вынимайте из формы и посыпьте по желанию сахарной пудрой. Подавайте к чаю или кофе.
Полезные советы:
Если варенье слишком густое, добавьте немного молока, чтобы добиться правильной текстуры теста.
Экспериментируйте с разными вкусами варенья — смородиновое, абрикосовое или клубничное придают пирогу новый характер.
Для пикантности можно добавить щепотку корицы или мускатного ореха.
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.