Как приготовить тушёную картошку в стиле советской столовой

Тушёная картошка, приготовленная в лучших традициях советских столовых, до сих пор вызывает тёплые воспоминания. Несмотря на простоту ингредиентов, блюдо всегда получается ароматным, сытным и вкусным. И его легко можно приготовить самостоятельно.
Ингредиенты:
Как приготовить тушёную картошку:
Начинаем с овощей.
Мелко нарежьте лук и морковь, обжарьте их на сковороде до лёгкой золотистости.
Добавляем мясо.
Порежьте мясо кусочками и отправьте к овощам. Обжарьте его до появления лёгкой корочки, но следите, чтобы не пересушить.
Тушим мясо.
Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и тушите 15 минут. Затем добавьте воду так, чтобы мясо было полностью покрыто, и готовьте ещё 30 минут.
Добавляем картофель.
Очистите и нарежьте картофель крупными кусочками, добавьте в сковороду. Залейте водой, чтобы картофель был полностью погружён.
Заправляем специями.
Добавьте томатную пасту, лавровый лист, соль и перец. Перемешайте и оставьте тушиться до полной готовности картофеля.
Финальный штрих.
Смешайте муку с небольшим количеством бульона до однородной массы и добавьте в блюдо. Это сделает соус густым и насыщенным. После этого выключите огонь.
Итог
Блюдо готово! Тушёная картошка по классическому рецепту — это вкус, который возвращает в прошлое и радует настоящим. Подавайте с зеленью или любимым гарниром.
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