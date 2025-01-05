Как приготовить тушёную картошку в стиле советской столовой

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная картошка, приготовленная в лучших традициях советских столовых, до сих пор вызывает тёплые воспоминания. Несмотря на простоту ингредиентов, блюдо всегда получается ароматным, сытным и вкусным. И его легко можно приготовить самостоятельно.

Фото: commons.wikimedia.org by pelican, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тушёная картошка в сметане

Ингредиенты:

500-600 граммов красного мяса;

1 килограмм картофеля;

1 большая луковица;

1 морковь среднего размера;

1 чайная ложка натуральной томатной пасты;

1 столовая ложка муки;

2 лавровых листа;

соль и перец по вкусу.

Как приготовить тушёную картошку:

Начинаем с овощей.

Мелко нарежьте лук и морковь, обжарьте их на сковороде до лёгкой золотистости.

Добавляем мясо.

Порежьте мясо кусочками и отправьте к овощам. Обжарьте его до появления лёгкой корочки, но следите, чтобы не пересушить.

Тушим мясо.

Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и тушите 15 минут. Затем добавьте воду так, чтобы мясо было полностью покрыто, и готовьте ещё 30 минут.

Добавляем картофель.

Очистите и нарежьте картофель крупными кусочками, добавьте в сковороду. Залейте водой, чтобы картофель был полностью погружён.

Заправляем специями.

Добавьте томатную пасту, лавровый лист, соль и перец. Перемешайте и оставьте тушиться до полной готовности картофеля.

Финальный штрих.

Смешайте муку с небольшим количеством бульона до однородной массы и добавьте в блюдо. Это сделает соус густым и насыщенным. После этого выключите огонь.

Итог

Блюдо готово! Тушёная картошка по классическому рецепту — это вкус, который возвращает в прошлое и радует настоящим. Подавайте с зеленью или любимым гарниром.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

