Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Недооценённая польза рассола квашеной капусты: вот почему его нельзя выливать
5 правил для безопасного знакомства ребенка и питомца
Китай представил поезд нового поколения
Домашние лайфхаки для чистки канализации
Лайфхак для кухни: как добиться идеальных варёных яиц
Долголетие тихоокеанских устриц удивило учёный мир
Пирог за 5 минут: готовьте с вареньем и радуйтесь результату
Нарциссы и цветение: почему они отказываются цвести?
Какие страны вошли в топ по уровню IQ в 2024 году

Экономный и вкусный способ спасти фрукты после праздника

1:41
Еда

Если праздничные фрукты так и остались лежать на блюде, не спешите их выбрасывать. Из них можно приготовить освежающий смузи, который станет отличным перекусом или лёгким десертом.

Фрукты и ягоды
Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фрукты и ягоды

Необходимые ингредиенты:

  • Банан — 1 шт.
  • Яблоко или груша — 1 шт.
  • Мандарины или апельсин — 1–2 шт.
  • Виноград — 5–7 ягод (по желанию).
  • Кефир или йогурт — 200 мл.
  • Мёд — 1 ч. л. (по желанию).
  • Корица — щепотка (по желанию).

Как приготовить:

  1. Подготовка фруктов. Очистите банан и цитрусовые от кожуры, удалите сердцевину с яблока или груши. Если используете виноград, убедитесь, что в ягодах нет косточек. Если фрукты уже нарезаны, пропустите этот шаг.
  2. Нарезка. Нарежьте фрукты крупными кусками или используйте готовую нарезку с праздничного стола.
  3. Смешивание. Положите все подготовленные фрукты в чашу блендера. Добавьте кефир или йогурт. При желании добавьте мёд для сладости и корицу для аромата.
  4. Взбивание. Включите блендер и взбивайте смесь до однородной консистенции.
  5. Подача. Перелейте готовый смузи в стакан и подавайте сразу после приготовления.

Полезные советы:

  • Если хотите более густую консистенцию, добавьте меньше кефира или йогурта.
  • Для охлаждающего эффекта добавьте в блендер несколько кубиков льда.
  • Не выбрасывайте остатки смузи — вы можете заморозить его в формах для мороженого.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Древнейший живой организм продолжает расти и развиваться
Наука и техника
Древнейший живой организм продолжает расти и развиваться Аудио 
Три простых правила, чтобы замиокулькас радовал новыми побегами каждый месяц
Садоводство, цветоводство
Три простых правила, чтобы замиокулькас радовал новыми побегами каждый месяц Аудио 
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Садоводство, цветоводство
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Последние материалы
Какие страны вошли в топ по уровню IQ в 2024 году
Топ-6 трендов домашнего ухода за кожей на 2025 год
Как сохранить окна чистыми без мытья: три проверенных способа
Как справиться с тревогой и почему она иногда бывает полезной
Секреты ухода за дворниками зимой: меньше льда, больше безопасности
Экономный и вкусный способ спасти фрукты после праздника
Вымершая коротконогая Люси проявила себя в беге
Как появляются пятна у далматинов и что они означают
Финансирование дагестанских виноградарей вырастет на 30% в 2025 году
Не экономьте на этих вещах: как сохранить автомобиль в порядке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.