Экономный и вкусный способ спасти фрукты после праздника

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Если праздничные фрукты так и остались лежать на блюде, не спешите их выбрасывать. Из них можно приготовить освежающий смузи, который станет отличным перекусом или лёгким десертом.

Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фрукты и ягоды

Необходимые ингредиенты:

Банан — 1 шт.

— 1 шт. Яблоко или груша — 1 шт.

— 1 шт. Мандарины или апельсин — 1–2 шт.

— 1–2 шт. Виноград — 5–7 ягод (по желанию).

— 5–7 ягод (по желанию). Кефир или йогурт — 200 мл.

— 200 мл. Мёд — 1 ч. л. (по желанию).

— 1 ч. л. (по желанию). Корица — щепотка (по желанию).

Как приготовить:

Подготовка фруктов. Очистите банан и цитрусовые от кожуры, удалите сердцевину с яблока или груши. Если используете виноград, убедитесь, что в ягодах нет косточек. Если фрукты уже нарезаны, пропустите этот шаг. Нарезка. Нарежьте фрукты крупными кусками или используйте готовую нарезку с праздничного стола. Смешивание. Положите все подготовленные фрукты в чашу блендера. Добавьте кефир или йогурт. При желании добавьте мёд для сладости и корицу для аромата. Взбивание. Включите блендер и взбивайте смесь до однородной консистенции. Подача. Перелейте готовый смузи в стакан и подавайте сразу после приготовления.

Полезные советы:

Если хотите более густую консистенцию, добавьте меньше кефира или йогурта.

Для охлаждающего эффекта добавьте в блендер несколько кубиков льда.

Не выбрасывайте остатки смузи — вы можете заморозить его в формах для мороженого.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.

