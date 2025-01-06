Экономный и вкусный способ спасти фрукты после праздника

Если праздничные фрукты так и остались лежать на блюде, не спешите их выбрасывать. Из них можно приготовить освежающий смузи, который станет отличным перекусом или лёгким десертом.
Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фрукты и ягоды
Необходимые ингредиенты:
Банан — 1 шт.
Яблоко или груша — 1 шт.
Мандарины или апельсин — 1–2 шт.
Виноград — 5–7 ягод (по желанию).
Кефир или йогурт — 200 мл.
Мёд — 1 ч. л. (по желанию).
Корица — щепотка (по желанию).
Как приготовить:
Подготовка фруктов. Очистите банан и цитрусовые от кожуры, удалите сердцевину с яблока или груши. Если используете виноград, убедитесь, что в ягодах нет косточек. Если фрукты уже нарезаны, пропустите этот шаг.
Нарезка. Нарежьте фрукты крупными кусками или используйте готовую нарезку с праздничного стола.
Смешивание. Положите все подготовленные фрукты в чашу блендера. Добавьте кефир или йогурт. При желании добавьте мёд для сладости и корицу для аромата.
Взбивание. Включите блендер и взбивайте смесь до однородной консистенции.
Подача. Перелейте готовый смузи в стакан и подавайте сразу после приготовления.
Полезные советы:
Если хотите более густую консистенцию, добавьте меньше кефира или йогурта.
Для охлаждающего эффекта добавьте в блендер несколько кубиков льда.
Не выбрасывайте остатки смузи — вы можете заморозить его в формах для мороженого.
Уточнения
Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.