Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Упоминание растворимого кофе в присутствии гурмана часто вызывает снисходительную улыбку. Однако это совсем не значит, что такой кофе обязательно невкусный. Даже из недорогого растворимого кофе можно приготовить напиток, который приятно удивит даже самых привередливых любителей.

Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain кофейные зерна, чашечка кофе

Как улучшить вкус дешевого растворимого кофе

1. Особая техника приготовления

Для начала определите количество порций, которые собираетесь приготовить. На одну чашку понадобится не более двух ложек растворимого кофе.

Далее:

Налейте в кастрюлю необходимое количество воды, исходя из расчёта на объём кофе.

Поставьте кастрюлю на плиту и готовьте напиток на минимальном огне.

Как только вода начнёт закипать, кофе готов к подаче.

Тщательный нагрев раскрывает вкус растворимого кофе, делая его более мягким и благородным.

2. Кофе с жасмином и чаем

Этот способ придаст напитку интересный аромат и утончённость. Вам потребуется чай с жасмином:

Заварите его, соблюдая все правила, но избегайте слишком крепкого настоя.

Используйте этот чай вместо воды для приготовления кофе.

В результате вы получите изысканный напиток, который впечатлит даже самых требовательных гостей.

Даже растворимый кофе можно превратить в настоящий кулинарный шедевр. Немного терпения, правильный подход — и ваш напиток станет настоящим открытием для окружающих.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

