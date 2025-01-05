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Как приготовить идеальный соус к курице за 10 минут

1:09
Еда

Чтобы подчеркнуть нежный вкус курицы, лучше всего подать её с качественным и эффектным соусом. Вместо того чтобы использовать магазинные варианты, приготовьте домашний соус, который не только вкуснее, но и полезнее.

Курица в сметанном соусе
Фото: flickr.com by Rusty Clark ~ 100K Photos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Курица в сметанном соусе

Как приготовить вкусный соус к курице

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки натуральной томатной пасты;
  • 1 столовая ложка сметаны;
  • 1 небольшая морковь;
  • 1 луковица;
  • 250 мл воды;
  • 1/2 чайной ложки острого перца и паприки;
  • соль по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Мелко нарежьте лук и обжарьте его до золотистого цвета.

Добавьте натёртую на мелкой тёрке морковь и слегка её припустите.

Введите томатную пасту, тщательно перемешайте.

Влейте стакан воды и дайте массе закипеть.

Добавьте пряности, соль и ложку сметаны.

Ещё раз всё перемешайте и оставьте на слабом огне на 5 минут.

Такой простой, но насыщенный соус отлично дополнит курицу, сделав её вкус ещё более выразительным и аппетитным.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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