Как приготовить идеальный соус к курице за 10 минут

Чтобы подчеркнуть нежный вкус курицы, лучше всего подать её с качественным и эффектным соусом. Вместо того чтобы использовать магазинные варианты, приготовьте домашний соус, который не только вкуснее, но и полезнее.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Мелко нарежьте лук и обжарьте его до золотистого цвета.
Добавьте натёртую на мелкой тёрке морковь и слегка её припустите.
Введите томатную пасту, тщательно перемешайте.
Влейте стакан воды и дайте массе закипеть.
Добавьте пряности, соль и ложку сметаны.
Ещё раз всё перемешайте и оставьте на слабом огне на 5 минут.
Такой простой, но насыщенный соус отлично дополнит курицу, сделав её вкус ещё более выразительным и аппетитным.
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность.
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