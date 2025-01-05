Как приготовить идеальный соус к курице за 10 минут

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы подчеркнуть нежный вкус курицы, лучше всего подать её с качественным и эффектным соусом. Вместо того чтобы использовать магазинные варианты, приготовьте домашний соус, который не только вкуснее, но и полезнее.

Фото: flickr.com by Rusty Clark ~ 100K Photos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Курица в сметанном соусе

Как приготовить вкусный соус к курице

Ингредиенты:

2 столовые ложки натуральной томатной пасты;

1 столовая ложка сметаны;

1 небольшая морковь;

1 луковица;

250 мл воды;

1/2 чайной ложки острого перца и паприки;

соль по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Мелко нарежьте лук и обжарьте его до золотистого цвета.

Добавьте натёртую на мелкой тёрке морковь и слегка её припустите.

Введите томатную пасту, тщательно перемешайте.

Влейте стакан воды и дайте массе закипеть.

Добавьте пряности, соль и ложку сметаны.

Ещё раз всё перемешайте и оставьте на слабом огне на 5 минут.

Такой простой, но насыщенный соус отлично дополнит курицу, сделав её вкус ещё более выразительным и аппетитным.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность.

