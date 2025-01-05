Льняное масло: в чём его польза и как правильно употреблять

Льняное масло получают из семян льна методом измельчения и прессования. Этот натуральный продукт отличается золотисто-жёлтым оттенком и мягким ореховым привкусом. Благодаря своим уникальным свойствам льняное масло нашло применение в кулинарии, медицине и косметологии.
Льняное масло богато омега-3 жирными кислотами, что делает его настоящим помощником для здоровья. Ученые доказали, что оно:
Кроме того, этот продукт благотворно влияет на состояние кожи и волос, укрепляя их изнутри.
Несмотря на пользу, льняное масло остаётся довольно калорийным продуктом, поэтому важно соблюдать умеренность. Рекомендуемая дневная норма растительных масел составляет 1-2 столовые ложки. При этом лучше чередовать разные масла, например, льняное и оливковое, чтобы разнообразить рацион.
Льняное масло идеально подходит для заправки салатов и овощных блюд. Однако важно помнить, что его нельзя нагревать: при термической обработке полезные вещества разрушаются, и масло может навредить организму.
Ещё одно предостережение — не употребляйте масло натощак, так как это создаёт излишнюю нагрузку на желчный пузырь.
Льняное масло — ценный продукт, который приносит пользу здоровью при правильном использовании. Соблюдайте меру и употребляйте его в свежем виде, чтобы оценить все его преимущества.
Льняно́е ма́сло (лат. oleum lini) — растительное масло, получаемое из семян льна.
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