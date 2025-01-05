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Льняное масло: в чём его польза и как правильно употреблять

1:48
Еда

Льняное масло получают из семян льна методом измельчения и прессования. Этот натуральный продукт отличается золотисто-жёлтым оттенком и мягким ореховым привкусом. Благодаря своим уникальным свойствам льняное масло нашло применение в кулинарии, медицине и косметологии.

пальмовое масло
Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пальмовое масло

Польза льняного масла

Льняное масло богато омега-3 жирными кислотами, что делает его настоящим помощником для здоровья. Ученые доказали, что оно:

  • уменьшает воспалительные процессы,
  • защищает здоровье сердца,
  • улучшает состояние кишечника.

Кроме того, этот продукт благотворно влияет на состояние кожи и волос, укрепляя их изнутри.

Сколько льняного масла можно употреблять в день

Несмотря на пользу, льняное масло остаётся довольно калорийным продуктом, поэтому важно соблюдать умеренность. Рекомендуемая дневная норма растительных масел составляет 1-2 столовые ложки. При этом лучше чередовать разные масла, например, льняное и оливковое, чтобы разнообразить рацион.

Как правильно употреблять льняное масло

Льняное масло идеально подходит для заправки салатов и овощных блюд. Однако важно помнить, что его нельзя нагревать: при термической обработке полезные вещества разрушаются, и масло может навредить организму.

Ещё одно предостережение — не употребляйте масло натощак, так как это создаёт излишнюю нагрузку на желчный пузырь.

Итог

Льняное масло — ценный продукт, который приносит пользу здоровью при правильном использовании. Соблюдайте меру и употребляйте его в свежем виде, чтобы оценить все его преимущества.

Уточнения

Льняно́е ма́сло (лат. oleum lini) — растительное масло, получаемое из семян льна.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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