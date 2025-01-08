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Вы перестанете покупать хлеб, если будете готовить его по этому рецепту

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Еда

Ингредиенты

— 500 г муки (пшеничной или ржаной);
— 350 мл тёплой воды;
— 1 ч. л. соли;
— 7 г сухих дрожжей (или 20 г свежих).

Хлеб
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хлеб

Приготовление

Сначала смешайте муку с солью в большой миске. В другой ёмкости растворите дрожжи в тёплой воде и дайте им активироваться пару минут. Затем добавьте воду с дрожжами к муке и тщательно перемешайте, чтобы получилось однородное тесто. Накройте миску плёнкой или полотенцем и оставьте на 1-2 часа, чтобы тесто подошло.

Разогрейте духовку до 220°C. Переложите тесто в форму для запекания, застеленную пергаментом, и поставьте её в духовку. Выпекайте около 30-40 минут, пока хлеб не станет золотистым и не начнёт звенеть при лёгком постукивании.

 

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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