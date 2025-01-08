Вы перестанете покупать хлеб, если будете готовить его по этому рецепту

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Ингредиенты

— 500 г муки (пшеничной или ржаной);

— 350 мл тёплой воды;

— 1 ч. л. соли;

— 7 г сухих дрожжей (или 20 г свежих).

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хлеб

Приготовление

Сначала смешайте муку с солью в большой миске. В другой ёмкости растворите дрожжи в тёплой воде и дайте им активироваться пару минут. Затем добавьте воду с дрожжами к муке и тщательно перемешайте, чтобы получилось однородное тесто. Накройте миску плёнкой или полотенцем и оставьте на 1-2 часа, чтобы тесто подошло.

Разогрейте духовку до 220°C. Переложите тесто в форму для запекания, застеленную пергаментом, и поставьте её в духовку. Выпекайте около 30-40 минут, пока хлеб не станет золотистым и не начнёт звенеть при лёгком постукивании.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

