Вы перестанете покупать хлеб, если будете готовить его по этому рецепту

— 500 г муки (пшеничной или ржаной);
— 350 мл тёплой воды;
— 1 ч. л. соли;
— 7 г сухих дрожжей (или 20 г свежих).
Сначала смешайте муку с солью в большой миске. В другой ёмкости растворите дрожжи в тёплой воде и дайте им активироваться пару минут. Затем добавьте воду с дрожжами к муке и тщательно перемешайте, чтобы получилось однородное тесто. Накройте миску плёнкой или полотенцем и оставьте на 1-2 часа, чтобы тесто подошло.
Разогрейте духовку до 220°C. Переложите тесто в форму для запекания, застеленную пергаментом, и поставьте её в духовку. Выпекайте около 30-40 минут, пока хлеб не станет золотистым и не начнёт звенеть при лёгком постукивании.
Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
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