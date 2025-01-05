Морковная запеканка с творогом: вкусно, полезно и быстро

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете вкусный, быстрый и полезный завтрак? Творожная запеканка с морковью — отличный выбор. Она готовится из простых ингредиентов, но получается нежной, сытной и ароматной.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молочные продукты

Ингредиенты:

Творог (жирность 9%) — 360 г

— 360 г Морковь — 300 г

— 300 г Сахар — 125 г

— 125 г Сливочное масло — 15 г

— 15 г Яйца — 2 шт.

— 2 шт. Мука — 75 г

— 75 г Ванилин — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Подготовка моркови. Очистите морковь и натрите её на мелкой тёрке. Добавьте 3 ст. л. сахара, перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы сахар слегка растворился. Приготовление творожной массы. Смешайте творог с яйцами, оставшимся сахаром и ванилином. Для более однородной текстуры можно протереть творог через сито. Добавьте просеянную муку и замешайте тесто. Сборка запеканки. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Выложите половину творожной массы, затем равномерно распределите слой моркови. Закройте оставшейся частью творога, разровняйте верх. Выпечка. Разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте форму с запеканкой на средний уровень и выпекайте 30–40 минут до золотистой корочки. Подача. Готовую запеканку остудите, нарежьте порционными кусочками и подавайте со сметаной, ягодным сиропом или вареньем. Это дополнение придаст блюду ещё больше вкуса.

Советы по приготовлению:

Для более яркого аромата можно добавить корицу или цедру апельсина в морковный слой. Если вы любите мягкую текстуру, используйте блендер для творожной массы. Запеканка вкусна как в тёплом, так и в охлаждённом виде.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

