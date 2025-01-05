Морковная запеканка с творогом: вкусно, полезно и быстро

Ищете вкусный, быстрый и полезный завтрак? Творожная запеканка с морковью — отличный выбор. Она готовится из простых ингредиентов, но получается нежной, сытной и ароматной.
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Молочные продукты
Ингредиенты:
Творог (жирность 9%) — 360 г
Морковь — 300 г
Сахар — 125 г
Сливочное масло — 15 г
Яйца — 2 шт.
Мука — 75 г
Ванилин — по вкусу
Пошаговый рецепт:
Подготовка моркови. Очистите морковь и натрите её на мелкой тёрке. Добавьте 3 ст. л. сахара, перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы сахар слегка растворился.
Приготовление творожной массы. Смешайте творог с яйцами, оставшимся сахаром и ванилином. Для более однородной текстуры можно протереть творог через сито. Добавьте просеянную муку и замешайте тесто.
Сборка запеканки. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Выложите половину творожной массы, затем равномерно распределите слой моркови. Закройте оставшейся частью творога, разровняйте верх.
Выпечка. Разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте форму с запеканкой на средний уровень и выпекайте 30–40 минут до золотистой корочки.
Подача. Готовую запеканку остудите, нарежьте порционными кусочками и подавайте со сметаной, ягодным сиропом или вареньем. Это дополнение придаст блюду ещё больше вкуса.
Советы по приготовлению:
Для более яркого аромата можно добавить корицу или цедру апельсина в морковный слой. Если вы любите мягкую текстуру, используйте блендер для творожной массы. Запеканка вкусна как в тёплом, так и в охлаждённом виде.
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).