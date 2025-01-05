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Морковная запеканка с творогом: вкусно, полезно и быстро

1:57
Еда

Ищете вкусный, быстрый и полезный завтрак? Творожная запеканка с морковью — отличный выбор. Она готовится из простых ингредиентов, но получается нежной, сытной и ароматной.

Молочные продукты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молочные продукты

Ингредиенты:

  • Творог (жирность 9%) — 360 г
  • Морковь — 300 г
  • Сахар — 125 г
  • Сливочное масло — 15 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 75 г
  • Ванилин — по вкусу

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка моркови. Очистите морковь и натрите её на мелкой тёрке. Добавьте 3 ст. л. сахара, перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы сахар слегка растворился.
  2. Приготовление творожной массы. Смешайте творог с яйцами, оставшимся сахаром и ванилином. Для более однородной текстуры можно протереть творог через сито. Добавьте просеянную муку и замешайте тесто.
  3. Сборка запеканки. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Выложите половину творожной массы, затем равномерно распределите слой моркови. Закройте оставшейся частью творога, разровняйте верх.
  4. Выпечка. Разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте форму с запеканкой на средний уровень и выпекайте 30–40 минут до золотистой корочки.
  5. Подача. Готовую запеканку остудите, нарежьте порционными кусочками и подавайте со сметаной, ягодным сиропом или вареньем. Это дополнение придаст блюду ещё больше вкуса.

Советы по приготовлению:

Для более яркого аромата можно добавить корицу или цедру апельсина в морковный слой. Если вы любите мягкую текстуру, используйте блендер для творожной массы. Запеканка вкусна как в тёплом, так и в охлаждённом виде.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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