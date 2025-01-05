Варим манную кашу без комочков так, как вы ещё не делали — не на молоке и не на воде

Манная каша с теплым сливочным маслом или сгущённым молоком — любимое лакомство многих с детства. Однако часто в каше появляются комочки, которые могут испортить удовольствие от блюда.
Чтобы каша получилась однородной и без комочков, воспользуйтесь простым рецептом, который способен удивить даже опытных поваров.
Ингредиенты:
Приготовление:
Манная каша — каша из манной крупы.
Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков».
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