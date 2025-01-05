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Варим манную кашу без комочков так, как вы ещё не делали — не на молоке и не на воде

0:47
Еда

Манная каша с теплым сливочным маслом или сгущённым молоком — любимое лакомство многих с детства. Однако часто в каше появляются комочки, которые могут испортить удовольствие от блюда. 

Манная каша
Фото: Wikimedia Commons by Pohled 111, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Манная каша

Чтобы каша получилась однородной и без комочков, воспользуйтесь простым рецептом, который способен удивить даже опытных поваров.

Ингредиенты:

  • Кефир — 250 мл;
  • Манная крупа — 2 ст. л.;
  • Сахар — 1,5 ст. л.

Приготовление:

  1. В небольшой миске смешайте манную крупу и сахар.
  2. Подогрейте кефир в небольшой кастрюле. Когда он станет тёплым, постепенно всыпьте в него сухую смесь, непрерывно помешивая кашу ложкой или ручным венчиком.

Уточнения

Манная каша — каша из манной крупы.

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков».

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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