Варим манную кашу без комочков так, как вы ещё не делали — не на молоке и не на воде

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Манная каша с теплым сливочным маслом или сгущённым молоком — любимое лакомство многих с детства. Однако часто в каше появляются комочки, которые могут испортить удовольствие от блюда.

Фото: Wikimedia Commons by Pohled 111, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Манная каша

Чтобы каша получилась однородной и без комочков, воспользуйтесь простым рецептом, который способен удивить даже опытных поваров.

Ингредиенты:

Кефир — 250 мл;

Манная крупа — 2 ст. л.;

Сахар — 1,5 ст. л.

Приготовление:

В небольшой миске смешайте манную крупу и сахар. Подогрейте кефир в небольшой кастрюле. Когда он станет тёплым, постепенно всыпьте в него сухую смесь, непрерывно помешивая кашу ложкой или ручным венчиком.

Уточнения

Манная каша — каша из манной крупы.



Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков».

