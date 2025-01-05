Азиатская еда у вас дома. Как приготовить вкусный рамен?

Доведите кастрюлю с водой до кипения. Приготовьте лапшу рамен в соответствии с инструкциями на упаковке. Слейте воду и отложите в сторону.
В отдельной кастрюле разогрейте куриный бульон на среднем огне. Добавьте измельченный чеснок, соевый соус и кунжутное масло, чтобы бульон наполнился ароматом. Дайте покипеть около 5-7 минут.
Добавьте в бульон предварительно сваренную и измельченную курицу. Бросьте нарезанные овощи.
Это может быть нарезанная морковь, листья бок-чой и грибы. Дайте всему покипеть, пока овощи не станут мягкими, обычно 5-8 минут.
Положите порцию приготовленной лапши рамен в каждую сервировочную миску. Полейте лапшу горячим бульоном, курицей и овощами. Убедитесь, что в каждой миске хорошо смешаны все ингредиенты.
Для дополнительного вкуса и текстуры подумайте о том, чтобы посыпать рамен нарезанным зеленым луком и разрезанными пополам вареными яйцами.
Вы также можете проявить творческий подход, добавив дополнительные начинки, такие как семена кунжута или сбрызните маслом чили.
Рaмэн (яп. ラーメン、拉麺、柳麺 ра:мэн, ) — японское блюдо с пшеничной лапшой.
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