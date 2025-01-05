Азиатская еда у вас дома. Как приготовить вкусный рамен?

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте лапшу рамен

Доведите кастрюлю с водой до кипения. Приготовьте лапшу рамен в соответствии с инструкциями на упаковке. Слейте воду и отложите в сторону.

Фото: openverse.org by avlxyz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Суп

Приготовьте ароматный бульон

В отдельной кастрюле разогрейте куриный бульон на среднем огне. Добавьте измельченный чеснок, соевый соус и кунжутное масло, чтобы бульон наполнился ароматом. Дайте покипеть около 5-7 минут.

Добавьте курицу и овощи

Добавьте в бульон предварительно сваренную и измельченную курицу. Бросьте нарезанные овощи.

Это может быть нарезанная морковь, листья бок-чой и грибы. Дайте всему покипеть, пока овощи не станут мягкими, обычно 5-8 минут.

Соедините лапшу и бульон

Положите порцию приготовленной лапши рамен в каждую сервировочную миску. Полейте лапшу горячим бульоном, курицей и овощами. Убедитесь, что в каждой миске хорошо смешаны все ингредиенты.

Для дополнительного вкуса и текстуры подумайте о том, чтобы посыпать рамен нарезанным зеленым луком и разрезанными пополам вареными яйцами.

Вы также можете проявить творческий подход, добавив дополнительные начинки, такие как семена кунжута или сбрызните маслом чили.

Уточнения

Рaмэн (яп. ラーメン、拉麺、柳麺 ра:мэн, ) — японское блюдо с пшеничной лапшой.

