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Азиатская еда у вас дома. Как приготовить вкусный рамен?

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Еда

Приготовьте лапшу рамен

Доведите кастрюлю с водой до кипения. Приготовьте лапшу рамен в соответствии с инструкциями на упаковке. Слейте воду и отложите в сторону.

Суп
Фото: openverse.org by avlxyz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Суп

Приготовьте ароматный бульон

В отдельной кастрюле разогрейте куриный бульон на среднем огне. Добавьте измельченный чеснок, соевый соус и кунжутное масло, чтобы бульон наполнился ароматом. Дайте покипеть около 5-7 минут.

Добавьте курицу и овощи

Добавьте в бульон предварительно сваренную и измельченную курицу. Бросьте нарезанные овощи.

Это может быть нарезанная морковь, листья бок-чой и грибы. Дайте всему покипеть, пока овощи не станут мягкими, обычно 5-8 минут.

Соедините лапшу и бульон

Положите порцию приготовленной лапши рамен в каждую сервировочную миску. Полейте лапшу горячим бульоном, курицей и овощами. Убедитесь, что в каждой миске хорошо смешаны все ингредиенты.

Для дополнительного вкуса и текстуры подумайте о том, чтобы посыпать рамен нарезанным зеленым луком и разрезанными пополам вареными яйцами.

Вы также можете проявить творческий подход, добавив дополнительные начинки, такие как семена кунжута или сбрызните маслом чили.

 

Уточнения

Рaмэн (яп. ラーメン、拉麺、柳麺 ра:мэн, ) — японское блюдо с пшеничной лапшой. 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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