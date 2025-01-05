Если вы не любите варёную морковь в салатах, обязательно попробуйте селёдку под шубой с морковью по-корейски

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Варёную морковь многие не жалуют в кулинарии. Однако в этом рецепте селёдки под шубой она заиграет новыми красками, если заменить её на пикантную морковь по-корейски. В результате получится оригинальное и необычное блюдо, которое удивит ваших гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сельдь под шубой

Ингредиенты:

Слабосолёная сельдь — 250 г

Репчатый лук — 1 шт.

Картофель, сваренный в мундире — 1 шт.

Куриные яйца — 1 шт.

Свекла, сваренная до готовности — 1 шт.

Морковь по-корейски — 70 г

Майонез — 4 ст. л.

Приготовление:

Очистите сельдь от костей и нарежьте небольшими кусочками. Выложите их на блюдо, на котором будете подавать салат. Лук очистите и нарежьте удобным для вас способом. Распределите его поверх сельди. Смажьте лук тонким слоем майонеза. Очистите картофель и натрите его на терке. Выложите следующим слоем и также смажьте майонезом. Теперь добавьте слой моркови по-корейски. Отварите яйца вкрутую, остудите и натрите на терке. Выложите их следующим слоем. Смажьте яйца майонезом. Натрите свеклу и выложите ее последним слоем. Завершите приготовление, покрыв верхний слой майонезом

Дайте салату настояться в холодильнике несколько часов, чтобы вкусы успели смешаться.

Уточнения

«Сельдь под шубой» («селёдка под шубой», «шуба», «сельдь под одеялом») — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.



Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).

