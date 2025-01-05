Если вы не любите варёную морковь в салатах, обязательно попробуйте селёдку под шубой с морковью по-корейски

Варёную морковь многие не жалуют в кулинарии. Однако в этом рецепте селёдки под шубой она заиграет новыми красками, если заменить её на пикантную морковь по-корейски. В результате получится оригинальное и необычное блюдо, которое удивит ваших гостей.
Ингредиенты:
Приготовление:
Дайте салату настояться в холодильнике несколько часов, чтобы вкусы успели смешаться.
«Сельдь под шубой» («селёдка под шубой», «шуба», «сельдь под одеялом») — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.
Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).
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