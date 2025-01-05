Оригинальный винегрет: попробуйте необычный способ приготовления любимого салата — на сковороде

Представьте себе: даже самые искушённые кулинары будут удивлены, попробовав наш оригинальный винегрет, приготовленный в сковороде! Этот способ приготовления делает салат невероятно вкусным и необычным.
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Винегрет
Для этого блюда вам понадобятся:
3 картофелины;
2 моркови;
3 свёклы;
6 маринованных огурцов;
1 головка репчатого лука;
150-граммовая банка зелёного горошка.
Как приготовить
Начните с подготовки овощей: тщательно вымойте и очистите картофель, морковь и свёклу, затем нарежьте их небольшими кубиками.
В хорошо разогретой сковороде разогрейте три столовые ложки растительного масла и обжарьте в нём свёклу до мягкости. Затем добавьте морковь и картофель, формируя отдельные слои. Не перемешивайте овощи во время жарки.
Добавьте в сковороду шесть столовых ложек воды, накройте крышкой и готовьте на среднем огне. Когда на крышке появятся первые капли конденсата, снимите сковороду с огня и дайте овощам настояться под крышкой ещё 4 минуты.
Пока овощи остывают, нарежьте маринованные огурцы и лук кубиками. Слейте жидкость из банки с зелёным горошком и добавьте его к остальным ингредиентам. Посолите салат по вкусу и заправьте растительным маслом.
Ваш оригинальный винегрет на сковороде готов! Приятного аппетита!
Уточнения
Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.