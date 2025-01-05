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Оригинальный винегрет: попробуйте необычный способ приготовления любимого салата — на сковороде

1:30
Еда

Представьте себе: даже самые искушённые кулинары будут удивлены, попробовав наш оригинальный винегрет, приготовленный в сковороде! Этот способ приготовления делает салат невероятно вкусным и необычным.

Винегрет
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Винегрет

Для этого блюда вам понадобятся:

  • 3 картофелины;
  • 2 моркови;
  • 3 свёклы;
  • 6 маринованных огурцов;
  • 1 головка репчатого лука;
  • 150-граммовая банка зелёного горошка.

Как приготовить

  1. Начните с подготовки овощей: тщательно вымойте и очистите картофель, морковь и свёклу, затем нарежьте их небольшими кубиками.
  2. В хорошо разогретой сковороде разогрейте три столовые ложки растительного масла и обжарьте в нём свёклу до мягкости. Затем добавьте морковь и картофель, формируя отдельные слои. Не перемешивайте овощи во время жарки.
  3. Добавьте в сковороду шесть столовых ложек воды, накройте крышкой и готовьте на среднем огне. Когда на крышке появятся первые капли конденсата, снимите сковороду с огня и дайте овощам настояться под крышкой ещё 4 минуты.
  4. Пока овощи остывают, нарежьте маринованные огурцы и лук кубиками. Слейте жидкость из банки с зелёным горошком и добавьте его к остальным ингредиентам. Посолите салат по вкусу и заправьте растительным маслом.

Ваш оригинальный винегрет на сковороде готов! Приятного аппетита!

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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