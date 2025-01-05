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Котлеты без капли жира. Простые варианты приготовления

1:29
Еда

1. Выпекание: разогреваем духовку до 175–200°C, выкладываем котлеты на противень, застеленный пергаментом, и слегка смазываем маслом или используем кулинарный спрей для получения хрустящей корочки.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

2. Жарение на гриле: разогреваем гриль до средней температуры. Жир из котлет будет стекать, делая их менее калорийными и придавая им приятный аромат.

3. Жарка в аэрофритюрнице: смазываем котлеты небольшим количеством масла и готовим согласно инструкции к прибору.

4. Тушение: котлеты готовятся в ароматном бульоне или воде, что позволяет сохранять их сочность и уменьшает содержание жира.

5. Приготовление на пару с последующей жаркой: сначала доводим котлеты до готовности на пару, а затем быстро обжариваем на сковороде с минимальным количеством масла, чтобы зафиксировать вкус и сократить использование жира.

6. Антипригарная сковорода: для уменьшения количества масла можно воспользоваться сковородой с антипригарным покрытием.

7. Специальные инструменты для улавливания жира: используем сковороды или решетки, которые позволяют жиру стекать во время приготовления.

Таким образом, следуя этим рекомендациям, можно приготовить вкусные и полезные домашние котлеты с меньшим содержанием жира.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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