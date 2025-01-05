Вкусный и быстрый банановый кекс — идеальное лакомство к чаю всего из трёх ингредиентов

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние кексы по вкусу и аромату в разы превосходят магазинные. Их приготовление не требует особых навыков и занимает совсем немного времени.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кекс

Мы предлагаем очень простой рецепт бананового кекса, который станет отличным дополнением к чаю. Этот рецепт так прост, что получится даже у самых неопытных хозяек!

Для приготовления этого десерта понадобятся:

2 банана,

230 г сгущённого молока,

170 г муки,

1 пакетик разрыхлителя.

Приготовление

Очистите бананы и разомните их вилкой в кашицу. Добавьте к банановому пюре сгущённое молоко, просеянную муку и пакетик разрыхлителя. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Выпекайте кекс в духовке при температуре 180 градусов в течение 40-50 минут.

Готовый кекс порадует своей пышностью, нежной текстурой и чудесным вкусом.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.



Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других. Т

