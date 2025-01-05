Вкусный и быстрый банановый кекс — идеальное лакомство к чаю всего из трёх ингредиентов

Домашние кексы по вкусу и аромату в разы превосходят магазинные. Их приготовление не требует особых навыков и занимает совсем немного времени.
Мы предлагаем очень простой рецепт бананового кекса, который станет отличным дополнением к чаю. Этот рецепт так прост, что получится даже у самых неопытных хозяек!
Для приготовления этого десерта понадобятся:
Приготовление
Готовый кекс порадует своей пышностью, нежной текстурой и чудесным вкусом.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других. Т
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