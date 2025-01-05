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Вкусный и быстрый банановый кекс — идеальное лакомство к чаю всего из трёх ингредиентов

1:02
Еда

Домашние кексы по вкусу и аромату в разы превосходят магазинные. Их приготовление не требует особых навыков и занимает совсем немного времени.

Кекс
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кекс

Мы предлагаем очень простой рецепт бананового кекса, который станет отличным дополнением к чаю. Этот рецепт так прост, что получится даже у самых неопытных хозяек!

Для приготовления этого десерта понадобятся:

  • 2 банана,
  • 230 г сгущённого молока,
  • 170 г муки,
  • 1 пакетик разрыхлителя.

Приготовление

  1. Очистите бананы и разомните их вилкой в кашицу.
  2. Добавьте к банановому пюре сгущённое молоко, просеянную муку и пакетик разрыхлителя. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
  3. Выпекайте кекс в духовке при температуре 180 градусов в течение 40-50 минут.

Готовый кекс порадует своей пышностью, нежной текстурой и чудесным вкусом.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других. Т

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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