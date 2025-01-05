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Жареная картошка: три простых секрета, которые помогут достичь румяной корочки и сохранить хруст

Еда

Жареная картошка, как правило, нравится абсолютно всем. Этот всеми любимый продукт с детства обладает уникальным ароматом и вкусом, а его хрустящая румяная корочка редко оставляет кого-то равнодушным.

Жареный картофель
Фото: commons.wikimedia.org by Himgspendra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жареный картофель

Однако, несмотря на всеобщее признание, не каждый умеет правильно приготовить жареную картошку. Чтобы она получилась по-настоящему хрустящей и румяной, необходимо знать три простых секрета.

  1. Предварительное замачивание в воде. Первый шаг к идеальной жареной картошке — избавиться от крахмала. Для этого очистите картофель, положите его в миску, залейте холодной водой и оставьте на полчаса. Затем слейте воду и тщательно высушите картофель бумажными полотенцами.
  2. Выбор температуры для жарки. Когда нарезанный картофель окажется на разогретой сковороде, увеличьте огонь до максимума. Это поможет быстро выпарить лишнюю влагу, благодаря чему картошка покроется румяной корочкой. Как только она станет достаточно золотистой, убавьте огонь до минимума и периодически помешивайте. Чтобы ускорить процесс, можно накрыть сковороду крышкой, но тогда картошка не будет так хрустеть.
  3. Добавление лука и специй. Чтобы сохранить хрустящую текстуру, которая всем так нравится, лук, соль и другие приправы добавляйте на заключительном этапе, когда картошка почти готова. Лук лучше обжаривать отдельно, а не вместе с картошкой.

Уточнения

Жареный картофель — гарнир ко вторым блюдам или самостоятельное блюдо.

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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