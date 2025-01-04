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Картофельная запеканка с грибами: рецепт для ленивых безо всяких хлопот с картофелем

1:29
Еда

Картофельные запеканки — это не только вкусное, но и сытное блюдо, которое многие хозяйки ценят за простоту приготовления и питательность. Особой популярностью пользуется ленивый вариант запеканки, который требует минимум усилий и времени.

Картофельная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by Stefania Curci, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельная запеканка

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 10 картофелин,
  • 300 грамм сыра,
  • 100 мл сливок,
  • 200 мл молока,
  • 100 грамм сливочного масла,
  • 6 шампиньонов,
  • майонез по вкусу,
  • соль по вкусу.

Приготовление

  1. Начните с подготовки картофеля: тщательно вымойте его, отварите до готовности и сделайте пюре. В готовое пюре добавьте сливки, молоко, соль и размягчённое сливочное масло. Если у вас уже есть готовое пюре, то процесс приготовления станет ещё быстрее.
  2. Сыр натрите на крупной тёрке, шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками или мелкими кубиками.
  3. Форму для запекания смажьте маслом и выложите в неё половину картофельного пюре. Затем равномерно распределите слой грибов и накройте его оставшимся картофелем.
  4. Верх запеканки посыпьте тёртым сыром, смажьте небольшим количеством майонеза и отправьте в предварительно разогретую духовку на 40 минут.

Когда запеканка будет готова, подавайте её горячей, чтобы насладиться её нежным вкусом и аппетитным ароматом. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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