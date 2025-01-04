Картофельная запеканка с грибами: рецепт для ленивых безо всяких хлопот с картофелем

Картофельные запеканки — это не только вкусное, но и сытное блюдо, которое многие хозяйки ценят за простоту приготовления и питательность. Особой популярностью пользуется ленивый вариант запеканки, который требует минимум усилий и времени.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Приготовление
Когда запеканка будет готова, подавайте её горячей, чтобы насладиться её нежным вкусом и аппетитным ароматом. Приятного аппетита!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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