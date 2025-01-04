Картофельная запеканка с грибами: рецепт для ленивых безо всяких хлопот с картофелем

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные запеканки — это не только вкусное, но и сытное блюдо, которое многие хозяйки ценят за простоту приготовления и питательность. Особой популярностью пользуется ленивый вариант запеканки, который требует минимум усилий и времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefania Curci, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофельная запеканка

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

10 картофелин,

300 грамм сыра,

100 мл сливок,

200 мл молока,

100 грамм сливочного масла,

6 шампиньонов,

майонез по вкусу,

соль по вкусу.

Приготовление

Начните с подготовки картофеля: тщательно вымойте его, отварите до готовности и сделайте пюре. В готовое пюре добавьте сливки, молоко, соль и размягчённое сливочное масло. Если у вас уже есть готовое пюре, то процесс приготовления станет ещё быстрее. Сыр натрите на крупной тёрке, шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками или мелкими кубиками. Форму для запекания смажьте маслом и выложите в неё половину картофельного пюре. Затем равномерно распределите слой грибов и накройте его оставшимся картофелем. Верх запеканки посыпьте тёртым сыром, смажьте небольшим количеством майонеза и отправьте в предварительно разогретую духовку на 40 минут.

Когда запеканка будет готова, подавайте её горячей, чтобы насладиться её нежным вкусом и аппетитным ароматом. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

