Эта каша разгрузит организм после бурных праздников — так готовит диетолог Королева

После щедрого праздника ваш организм требует разгрузки. Диетолог Маргарита Королева рекомендует обратить внимание на кето-кашу — простое и быстрое блюдо, которое легко приготовить за считанные минуты.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Перед тем как начать готовку, измельчите семена и орехи с помощью кофемолки или блендера. В отдельной емкости смешайте сливки с водой и доведите до кипения. Затем добавьте соль, сахарозаменитель и ваниль. Осторожно всыпьте измельченные орехи и семена, постоянно помешивая.
В завершение, медленной струйкой влейте взбитое яйцо. Через несколько минут ваша кето-каша будет готова. Переложите ее на тарелку и украсьте по желанию — ягодами, орехами или добавив немного масла.
Ка́ша — жидкая, густоватая либо рассыпчатая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.
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Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.