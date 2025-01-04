Эта каша разгрузит организм после бурных праздников — так готовит диетолог Королева

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

После щедрого праздника ваш организм требует разгрузки. Диетолог Маргарита Королева рекомендует обратить внимание на кето-кашу — простое и быстрое блюдо, которое легко приготовить за считанные минуты.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Каша

Ингредиенты:

20 г семян льна (лучше белого)

20 г миндаля (можно муку)

10 г кунжута

40 г сливок 30%

1 яйцо

250 г воды

соль

сахарозаменитель

ваниль

ягоды

орехи по вкусу

10 г масла

Способ приготовления:

Перед тем как начать готовку, измельчите семена и орехи с помощью кофемолки или блендера. В отдельной емкости смешайте сливки с водой и доведите до кипения. Затем добавьте соль, сахарозаменитель и ваниль. Осторожно всыпьте измельченные орехи и семена, постоянно помешивая.

В завершение, медленной струйкой влейте взбитое яйцо. Через несколько минут ваша кето-каша будет готова. Переложите ее на тарелку и украсьте по желанию — ягодами, орехами или добавив немного масла.

Уточнения

Ка́ша — жидкая, густоватая либо рассыпчатая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.

