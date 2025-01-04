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Эта каша разгрузит организм после бурных праздников — так готовит диетолог Королева

1:11
Еда

После щедрого праздника ваш организм требует разгрузки. Диетолог Маргарита Королева рекомендует обратить внимание на кето-кашу — простое и быстрое блюдо, которое легко приготовить за считанные минуты.

Каша
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Каша

Ингредиенты: 

  • 20 г семян льна (лучше белого)
  • 20 г миндаля (можно муку)
  • 10 г кунжута
  • 40 г сливок 30%
  • 1 яйцо
  • 250 г воды
  • соль
  • сахарозаменитель
  • ваниль
  • ягоды
  • орехи по вкусу
  • 10 г масла

Способ приготовления: 

Перед тем как начать готовку, измельчите семена и орехи с помощью кофемолки или блендера. В отдельной емкости смешайте сливки с водой и доведите до кипения. Затем добавьте соль, сахарозаменитель и ваниль. Осторожно всыпьте измельченные орехи и семена, постоянно помешивая.

В завершение, медленной струйкой влейте взбитое яйцо. Через несколько минут ваша кето-каша будет готова. Переложите ее на тарелку и украсьте по желанию — ягодами, орехами или добавив немного масла.

Уточнения

Ка́ша — жидкая, густоватая либо рассыпчатая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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