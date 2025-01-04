Гарнир из брокколи с сыром скрасит будни после праздников

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Брокколи с сыром — прекрасный выбор для восстановления формы после праздничных угощений. Врач-диетолог Маргарита Королева поделилась секретами правильного приготовления этого полезного гарнира.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка

Ингредиенты:

450 граммов соцветий брокколи (можно использовать как свежие, так и замороженные)

4 ст. л. сливочного масла

половина чайной ложки морской соли

1 стакан тертого чеддера

четверть стакана тертого свежего пармезана

Способ приготовления:

Перед тем как начать готовку, разогрейте духовку до 200°C. Пока она нагревается, на среднем огне доведите до кипения небольшое количество воды — примерно 2,5 см в высоту. Выложите брокколи на воду, накройте крышкой и дайте настояться 5 минут.

Затем переложите брокколи в смазанную маслом среднюю форму для запекания. Добавьте оливковое масло, соль и тертый сыр, затем тщательно перемешайте. Выпекайте блюдо в течение 20 минут.

"Используйте кокосовое масло и растительный сыр — так блюдо будет не только веганским, но и безлактозным", — посоветовал врач в своем Telegram-канале.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

