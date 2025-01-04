Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Худеем эффективно: какие тренировки уменьшают чувство голода?
Создан прецедент использования виртуальной реальности в судебном процессе
Что делать, если замерз выхлоп автомобиля: три способа решения
Климатическая ирония: добыча нефти уничтожает порты
Три ошибки хозяев, которые портят характер кошки
Ногти ослабели после гель-лака? 4 шаги для восстановления
Как продлить жизнь любимым растениям с помощью простого средства
Полезные часы: Как использовать настенные часы в интерьере
Гипотония: простые привычки, которые спасут ваше здоровье

Выбирать консервированный горошек нужно только так. Следуйте советам

1:19
Еда

Шаг 1: Выбор маркировки

При выборе банки важно обратить внимание на две ключевые надписи:

Зеленый горошек
Фото: commons.wikimedia. org by Spedona is licensed under GNU Free Documentation License
Зеленый горошек

1. Сорт горошка: на упаковке должно быть указано, что внутри находится мозговой сорт горошка. Этот сорт отличается особенно приятным вкусом.
   
2. Дата производства: обязательно проверьте месяц сбора урожая. Лучше всего, чтобы это был июнь или июль. Горошек, собранный позже, например, в сентябре, теряет свои вкусовые качества и может содержать ростки, что делает его менее привлекательным для употребления.

Шаг 2: Сравнение цен

Не стоит сразу ориентироваться исключительно на цену продукта. Даже недорогой горошек может оказаться вкусным, если он соответствует указанным критериям.

Шаг 3: Использование в кулинарии

Опытные хозяйки знают, что для приготовления салата оливье лучше использовать именно горошек мозгового сорта, собранного в июне или июле. Если горошек окажется поздним сбором или восстановленным, он уже не даст того вкуса, который необходим для качественного блюда.

Таким образом, следуя этим простым рекомендациям, можно подобрать вкусный консервированный горошек независимо от цены.

Уточнения

Горо́шек консерви́рованный — зелёный горошек, сохранённый с помощью способа консервации.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Эксперты объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод
Недвижимость
Эксперты объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод Аудио 
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Шоу-бизнес
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года Аудио 
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Наука и техника
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад Аудио 
Популярное
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром

Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.

Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Последние материалы
Выбирать консервированный горошек нужно только так. Следуйте советам
Климатическая ирония: добыча нефти уничтожает порты
Три ошибки хозяев, которые портят характер кошки
Ногти ослабели после гель-лака? 4 шаги для восстановления
Как продлить жизнь любимым растениям с помощью простого средства
Полезные часы: Как использовать настенные часы в интерьере
Гипотония: простые привычки, которые спасут ваше здоровье
Дух захватит: подборка фильмов о фигурном катании
Как российские препараты завоёвывают международный рынок
Любовный роман длиною в 35 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.