Отличный завтрак после новогодних застолий из овсянки с яйцом и шпинатом

После пышного новогоднего застолья есть варианты и того, как приготовить простые будничные блюда необычно. Например — овсянка с яйцом и шпинатом.
Вам понадобятся: 50 г овсяных хлопьев, 200 мл воды или молока, 1 яйцо, 1 горсть свежего или замороженного шпината, соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Процесс приготовления:
1. Сварите овсянку.
2. Обжарьте шпинат на небольшом количестве оливкового масла.
3. Яйцо сварите вкрутую или приготовьте яйцо-пашот.
4. Овсянку выложите на тарелке, сверху выложите яйцо и обжаренный шпинат.
5. Добавьте соль и перец.
Приятного аппетита!
Овсянка — овсяная каша, продукт питания.
Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae). Один из самых распространённых и питательных видов овощной зелени.
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