Отличный завтрак после новогодних застолий из овсянки с яйцом и шпинатом

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

После пышного новогоднего застолья есть варианты и того, как приготовить простые будничные блюда необычно. Например — овсянка с яйцом и шпинатом.

Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ овсянка

Вам понадобятся: 50 г овсяных хлопьев, 200 мл воды или молока, 1 яйцо, 1 горсть свежего или замороженного шпината, соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Сварите овсянку.

2. Обжарьте шпинат на небольшом количестве оливкового масла.

3. Яйцо сварите вкрутую или приготовьте яйцо-пашот.

4. Овсянку выложите на тарелке, сверху выложите яйцо и обжаренный шпинат.

5. Добавьте соль и перец.

Приятного аппетита!

Уточнения

Овсянка — овсяная каша, продукт питания.



Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae). Один из самых распространённых и питательных видов овощной зелени.

