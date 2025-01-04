Рецепт лёгкого салата для восстановления после праздников

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Протеиновый салат с курицей и овощами — лёгкий, но питательный.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куриное филе

Вам понадобится: 100-150 г варёной или запечёной куриной грудки, 1 огурец, 1-2 помидора, 1 пучок салатных листьев, четверть авокадо, 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. лимонного сока, соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Грудку и овощи нарежьте кубиками.

2. Выложите все эти ингредиенты на листья салата.

3. В отдельной чашке приготовьте соус: оливковое масло и лимонный сок смешайте. Посолите и поперчите.

4. Полейте этим соусом салат.

Приятного аппетита!