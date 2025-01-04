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Рецепт лёгкого салата для восстановления после праздников

0:50
Еда

Протеиновый салат с курицей и овощами — лёгкий, но питательный.

куриное филе
Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куриное филе

Вам понадобится: 100-150 г варёной или запечёной куриной грудки, 1 огурец, 1-2 помидора, 1 пучок салатных листьев, четверть авокадо, 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. лимонного сока, соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Грудку и овощи нарежьте кубиками.

2. Выложите все эти ингредиенты на листья салата.

3. В отдельной чашке приготовьте соус: оливковое масло и лимонный сок смешайте. Посолите и поперчите.

4. Полейте этим соусом салат.

Приятного аппетита!

 

 

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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