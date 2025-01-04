Рецепт лёгкого салата для восстановления после праздников

Протеиновый салат с курицей и овощами — лёгкий, но питательный.
Вам понадобится: 100-150 г варёной или запечёной куриной грудки, 1 огурец, 1-2 помидора, 1 пучок салатных листьев, четверть авокадо, 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. лимонного сока, соль и перец по вкусу.
Процесс приготовления:
1. Грудку и овощи нарежьте кубиками.
2. Выложите все эти ингредиенты на листья салата.
3. В отдельной чашке приготовьте соус: оливковое масло и лимонный сок смешайте. Посолите и поперчите.
4. Полейте этим соусом салат.
Приятного аппетита!
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