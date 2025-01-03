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Завтрак по-французски: бренд-шеф раскрыл рецепт идеального тоста

2:03
Еда

Ранее зимнее утро — идеальное время, чтобы согреться и зарядиться энергией на весь день. Сытный завтрак с французским настроением поможет с этим справиться.

Авокадо
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авокадо

Рецепт тоста с кремом из авокадо и мяты на кокосовом масле

Для приготовления крема из авокадо вам потребуются:

  • мякоть авокадо — 280 г;
  • кокосовые сливки — 70 г;
  • сахар — 50 г;
  • сок лайма — 60 г;
  • крахмал кукурузный — 20 г;
  • цедра лайма — 4 полоски;
  • свежая мята — 2-3 листа;
  • ванильная эссенция — 5 г.

Для тостов вам потребуются:

  • чиабатта — 2 ломтика;
  • яйцо — 1 шт. (можно заменить на 15 г семян чиа);
  • кокосовые сливки — 30 г;
  • сахар — 20 г;
  • кокосовое масло — 20 г;
  • мята свежая — 2 листочка;
  • пралине из орехов — 20 г.

Способ приготовления:

  1. Смешайте сахар, цедру лайма, сок лайма, мяту и поставьте на нагрев. Доведите до кипения и уменьшите температуру. Варите до полного растворения сахара, чтобы получился жидкий сироп.
  2. Смешайте кокосовые сливки с крахмалом и вмешайте их в сироп. Заварите массу до полного растворения крахмала. Достаньте из массы лист мяты.
  3. Охладите массу. В блендере пробейте мякоть авокадо с добавлением кокосового курда и взбейте до однородной консистенции.
  4. Взбейте яйца или семена чиа с кокосовыми сливками и сахаром. Вымочите в смеси хлеб.
  5. На сковороде растопите кокосовое масло и обжарьте тосты до золотистой корочки.
  6. На готовый тост нанесите крем из авокадо. Пралине из орехов можно для красоты проложить сверху, пишет "Чемпионат".

Этот тост будет насыщен полезными жирами и антиоксидантами.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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