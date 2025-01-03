Завтрак по-французски: бренд-шеф раскрыл рецепт идеального тоста
2:03
Ранее зимнее утро — идеальное время, чтобы согреться и зарядиться энергией на весь день. Сытный завтрак с французским настроением поможет с этим справиться.
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авокадо
Рецепт тоста с кремом из авокадо и мяты на кокосовом масле
Для приготовления крема из авокадо вам потребуются:
- мякоть авокадо — 280 г;
- кокосовые сливки — 70 г;
- сахар — 50 г;
- сок лайма — 60 г;
- крахмал кукурузный — 20 г;
- цедра лайма — 4 полоски;
- свежая мята — 2-3 листа;
- ванильная эссенция — 5 г.
Для тостов вам потребуются:
- чиабатта — 2 ломтика;
- яйцо — 1 шт. (можно заменить на 15 г семян чиа);
- кокосовые сливки — 30 г;
- сахар — 20 г;
- кокосовое масло — 20 г;
- мята свежая — 2 листочка;
- пралине из орехов — 20 г.
Способ приготовления:
- Смешайте сахар, цедру лайма, сок лайма, мяту и поставьте на нагрев. Доведите до кипения и уменьшите температуру. Варите до полного растворения сахара, чтобы получился жидкий сироп.
- Смешайте кокосовые сливки с крахмалом и вмешайте их в сироп. Заварите массу до полного растворения крахмала. Достаньте из массы лист мяты.
- Охладите массу. В блендере пробейте мякоть авокадо с добавлением кокосового курда и взбейте до однородной консистенции.
- Взбейте яйца или семена чиа с кокосовыми сливками и сахаром. Вымочите в смеси хлеб.
- На сковороде растопите кокосовое масло и обжарьте тосты до золотистой корочки.
- На готовый тост нанесите крем из авокадо. Пралине из орехов можно для красоты проложить сверху, пишет "Чемпионат".
Этот тост будет насыщен полезными жирами и антиоксидантами.
Уточнения
Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру