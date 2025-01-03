Завтрак по-французски: бренд-шеф раскрыл рецепт идеального тоста

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Ранее зимнее утро — идеальное время, чтобы согреться и зарядиться энергией на весь день. Сытный завтрак с французским настроением поможет с этим справиться.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авокадо

Рецепт тоста с кремом из авокадо и мяты на кокосовом масле

Для приготовления крема из авокадо вам потребуются:

мякоть авокадо — 280 г;

кокосовые сливки — 70 г;

сахар — 50 г;

сок лайма — 60 г;

крахмал кукурузный — 20 г;

цедра лайма — 4 полоски;

свежая мята — 2-3 листа;

ванильная эссенция — 5 г.

Для тостов вам потребуются:

чиабатта — 2 ломтика;

яйцо — 1 шт. (можно заменить на 15 г семян чиа);

кокосовые сливки — 30 г;

сахар — 20 г;

кокосовое масло — 20 г;

мята свежая — 2 листочка;

пралине из орехов — 20 г.

Способ приготовления:

Смешайте сахар, цедру лайма, сок лайма, мяту и поставьте на нагрев. Доведите до кипения и уменьшите температуру. Варите до полного растворения сахара, чтобы получился жидкий сироп. Смешайте кокосовые сливки с крахмалом и вмешайте их в сироп. Заварите массу до полного растворения крахмала. Достаньте из массы лист мяты. Охладите массу. В блендере пробейте мякоть авокадо с добавлением кокосового курда и взбейте до однородной консистенции. Взбейте яйца или семена чиа с кокосовыми сливками и сахаром. Вымочите в смеси хлеб. На сковороде растопите кокосовое масло и обжарьте тосты до золотистой корочки. На готовый тост нанесите крем из авокадо. Пралине из орехов можно для красоты проложить сверху, пишет "Чемпионат".

Этот тост будет насыщен полезными жирами и антиоксидантами.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

