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За что любят Россию: список самых популярных русских продуктов в мире

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Еда

Онлайн-путеводитель по традиционной кухне TasteAtlas сделал список самых популярных русских продуктов во всем мире.

холодец
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодец

На первых местах — кефир и творог, которые пользуются большой популярностью за пределами нашей страны.

Кроме того, в топ вошли: икра севрюги, белуги, стерляди, а также сибирского и русского осетров.

Еще в мире любят калининградский марципан, картофель сорта "Банан" и томат сорта "Весёлая соседка".

Иностранцы также в восторге от медовика, блинов, шашлыка, сырников, хычинов, варенья и пирожков.

А вот традиционный холодец снова в топ-100 самых противных блюд мира на 56-у строчке рейтинга, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Ру́сская ку́хня — традиционная кухня русского народа.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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