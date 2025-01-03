За что любят Россию: список самых популярных русских продуктов в мире

Онлайн-путеводитель по традиционной кухне TasteAtlas сделал список самых популярных русских продуктов во всем мире.
На первых местах — кефир и творог, которые пользуются большой популярностью за пределами нашей страны.
Кроме того, в топ вошли: икра севрюги, белуги, стерляди, а также сибирского и русского осетров.
Еще в мире любят калининградский марципан, картофель сорта "Банан" и томат сорта "Весёлая соседка".
Иностранцы также в восторге от медовика, блинов, шашлыка, сырников, хычинов, варенья и пирожков.
А вот традиционный холодец снова в топ-100 самых противных блюд мира на 56-у строчке рейтинга, пишет "Чемпионат".
Ру́сская ку́хня — традиционная кухня русского народа.
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