За что любят Россию: список самых популярных русских продуктов в мире

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Онлайн-путеводитель по традиционной кухне TasteAtlas сделал список самых популярных русских продуктов во всем мире.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain холодец

На первых местах — кефир и творог, которые пользуются большой популярностью за пределами нашей страны.

Кроме того, в топ вошли: икра севрюги, белуги, стерляди, а также сибирского и русского осетров.

Еще в мире любят калининградский марципан, картофель сорта "Банан" и томат сорта "Весёлая соседка".

Иностранцы также в восторге от медовика, блинов, шашлыка, сырников, хычинов, варенья и пирожков.

А вот традиционный холодец снова в топ-100 самых противных блюд мира на 56-у строчке рейтинга, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Ру́сская ку́хня — традиционная кухня русского народа.

