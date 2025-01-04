Готовим салат Шахтёрский: простое, но очень вкусное сочетание трёх доступных ингредиентов

Предлагаем вам приготовить салат "Шахтёрский" — простое, но сытное блюдо. Этот салат — это отличный выбор для тех, кто ценит простоту и практичность в еде. Он готовится из доступных продуктов, но при этом обладает богатым вкусом и ароматом.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат из огурцов

Ингредиенты:

Отварная говядина — 300 г;

Репчатый лук — 150 г;

Солёные огурцы — 200 г;

Растительное масло — 100 мл;

Чеснок — 2 зубчика;

Лавровый лист, чёрный перец, кориандр — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте говядину и огурцы тонкой соломкой, а лук — полукольцами. В разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте измельчённый чеснок и специи в течение 2-3 минут. Соедините все подготовленные ингредиенты в салатнике, оставив лук сверху. Залейте салат тёплым растительным маслом, дайте ему остыть, а затем тщательно перемешайте. Накройте салатник пищевой плёнкой и оставьте в холодильнике на 12 часов для настаивания.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

