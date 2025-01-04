Готовим салат Шахтёрский: простое, но очень вкусное сочетание трёх доступных ингредиентов

Предлагаем вам приготовить салат "Шахтёрский" — простое, но сытное блюдо. Этот салат — это отличный выбор для тех, кто ценит простоту и практичность в еде. Он готовится из доступных продуктов, но при этом обладает богатым вкусом и ароматом.
Ингредиенты:
Приготовление:
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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