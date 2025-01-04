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Готовим салат Шахтёрский: простое, но очень вкусное сочетание трёх доступных ингредиентов

Еда

Предлагаем вам приготовить салат "Шахтёрский" — простое, но сытное блюдо. Этот салат — это отличный выбор для тех, кто ценит простоту и практичность в еде. Он готовится из доступных продуктов, но при этом обладает богатым вкусом и ароматом.

Салат из огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат из огурцов

Ингредиенты:

  • Отварная говядина — 300 г;
  • Репчатый лук — 150 г;
  • Солёные огурцы — 200 г;
  • Растительное масло — 100 мл;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Лавровый лист, чёрный перец, кориандр — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте говядину и огурцы тонкой соломкой, а лук — полукольцами.
  2. В разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте измельчённый чеснок и специи в течение 2-3 минут.
  3. Соедините все подготовленные ингредиенты в салатнике, оставив лук сверху.
  4. Залейте салат тёплым растительным маслом, дайте ему остыть, а затем тщательно перемешайте.
  5. Накройте салатник пищевой плёнкой и оставьте в холодильнике на 12 часов для настаивания.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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