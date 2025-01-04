Быстрый и вкусный — пирог из простых ингредиентов безо всяких точных измерений

Пирог "4 стакана" — это простое и очень вкусное лакомство, которое обязательно понравится вам и вашим близким! Для его приготовления вам не понадобятся точные кухонные весы — достаточно использовать один стакан объёмом 250 миллилитров.
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В глубокую миску налейте кефир и добавьте манную крупу. Тщательно перемешайте и оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы манка набухла.
В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли. Затем добавьте яичную массу к кефиру с манкой и снова перемешайте.
Муку просейте через сито и соедините с разрыхлителем или содой. Постепенно введите муку в жидкую смесь, аккуратно перемешивая лопаткой или ложкой.
Вылейте тесто в форму для выпечки диаметром 20 сантиметров. Предварительно смажьте форму маслом или застелите пергаментной бумагой.
Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте пирог в течение 40-50 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: если она выходит сухой, пирог готов.
По желанию украсьте готовый пирог сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.