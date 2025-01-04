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Быстрый и вкусный — пирог из простых ингредиентов безо всяких точных измерений

1:37
Еда

Пирог "4 стакана" — это простое и очень вкусное лакомство, которое обязательно понравится вам и вашим близким! Для его приготовления вам не понадобятся точные кухонные весы — достаточно использовать один стакан объёмом 250 миллилитров.

пирог
Фото: commons.wikimedia.org by alanagkelly, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
пирог

Ингредиенты:

  • Манная крупа — 1 стакан;
  • Кефир — 1 стакан;
  • Сахар — 1 стакан;
  • Мука — 1 стакан;
  • Яйца — 2 штуки;
  • Ванильный сахар — 1 чайная ложка;
  • Соль — щепотка;
  • Разрыхлитель — 1 чайная ложка (или сода — 0,5 чайной ложки).

Приготовление:

  1. В глубокую миску налейте кефир и добавьте манную крупу. Тщательно перемешайте и оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы манка набухла.
  2. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли. Затем добавьте яичную массу к кефиру с манкой и снова перемешайте.
  3. Муку просейте через сито и соедините с разрыхлителем или содой. Постепенно введите муку в жидкую смесь, аккуратно перемешивая лопаткой или ложкой.
  4. Вылейте тесто в форму для выпечки диаметром 20 сантиметров. Предварительно смажьте форму маслом или застелите пергаментной бумагой.
  5. Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте пирог в течение 40-50 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: если она выходит сухой, пирог готов.

По желанию украсьте готовый пирог сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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