Быстрый и вкусный — пирог из простых ингредиентов безо всяких точных измерений

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог "4 стакана" — это простое и очень вкусное лакомство, которое обязательно понравится вам и вашим близким! Для его приготовления вам не понадобятся точные кухонные весы — достаточно использовать один стакан объёмом 250 миллилитров.

Фото: commons.wikimedia.org by alanagkelly, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ пирог

Ингредиенты:

Манная крупа — 1 стакан;

Кефир — 1 стакан;

Сахар — 1 стакан;

Мука — 1 стакан;

Яйца — 2 штуки;

Ванильный сахар — 1 чайная ложка;

Соль — щепотка;

Разрыхлитель — 1 чайная ложка (или сода — 0,5 чайной ложки).

Приготовление:

В глубокую миску налейте кефир и добавьте манную крупу. Тщательно перемешайте и оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы манка набухла. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли. Затем добавьте яичную массу к кефиру с манкой и снова перемешайте. Муку просейте через сито и соедините с разрыхлителем или содой. Постепенно введите муку в жидкую смесь, аккуратно перемешивая лопаткой или ложкой. Вылейте тесто в форму для выпечки диаметром 20 сантиметров. Предварительно смажьте форму маслом или застелите пергаментной бумагой. Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте пирог в течение 40-50 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: если она выходит сухой, пирог готов.

По желанию украсьте готовый пирог сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

