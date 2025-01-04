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Лёгкое миндальное печенье — праздничный десерт без вреда для фигуры

1:22
Еда

Врач-диетолог Маргарита Королева поделилась рецептом восхитительного миндального печенья, которое станет настоящим украшением любого праздничного стола. Этот десерт не только порадует своим вкусом, но и поможет сохранить фигуру, а также улучшить общее состояние организма, сообщила диетолог в своём Telegram-канале.

Печенье
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Печенье

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 250 грамм миндальной муки;
  • 3 чайные ложки тёмных шоколадных чипсов;
  • 2 столовые ложки стевии или эритритола;
  • 2 столовые ложки кокосового масла;
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта;
  • 3 столовые ложки молока;
  • щепотка разрыхлителя;
  • щепотка соли.

Приготовление

  1. Перед началом приготовления разогрейте духовку до 160°C.
  2. В глубокой миске соедините все сухие ингредиенты. Затем добавьте жидкие компоненты и тщательно перемешайте, чтобы получилось однородное тесто.
  3. Сформируйте из теста небольшие шарики и слегка придавите их, чтобы они стали плоскими.
  4. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  5. Выпекайте печенье в разогретой духовке в течение 10–12 минут. Готовый десерт можно украсить по желанию.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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