Лёгкое миндальное печенье — праздничный десерт без вреда для фигуры

Врач-диетолог Маргарита Королева поделилась рецептом восхитительного миндального печенья, которое станет настоящим украшением любого праздничного стола. Этот десерт не только порадует своим вкусом, но и поможет сохранить фигуру, а также улучшить общее состояние организма, сообщила диетолог в своём Telegram-канале.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Приготовление
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.
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