Лёгкое миндальное печенье — праздничный десерт без вреда для фигуры

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Врач-диетолог Маргарита Королева поделилась рецептом восхитительного миндального печенья, которое станет настоящим украшением любого праздничного стола. Этот десерт не только порадует своим вкусом, но и поможет сохранить фигуру, а также улучшить общее состояние организма, сообщила диетолог в своём Telegram-канале.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Печенье

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

250 грамм миндальной муки;

3 чайные ложки тёмных шоколадных чипсов;

2 столовые ложки стевии или эритритола;

2 столовые ложки кокосового масла;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

3 столовые ложки молока;

щепотка разрыхлителя;

щепотка соли.

Приготовление

Перед началом приготовления разогрейте духовку до 160°C. В глубокой миске соедините все сухие ингредиенты. Затем добавьте жидкие компоненты и тщательно перемешайте, чтобы получилось однородное тесто. Сформируйте из теста небольшие шарики и слегка придавите их, чтобы они стали плоскими. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте печенье в разогретой духовке в течение 10–12 минут. Готовый десерт можно украсить по желанию.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

