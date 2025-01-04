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Магия вкуса: создайте идеальную приправу для рыбы

1:07
Еда

Приправу для рыбы можно приобрести в магазине, но гораздо приятнее и полезнее создать её самостоятельно на своей кухне. После этого вы, скорее всего, не захотите возвращаться к покупным пакетикам из супермаркета.

Запечённая рыба
Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Запечённая рыба

Для приготовления приправы вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 70 г морской соли,
  • по 1 чайной ложке сушёной мяты и базилика,
  • по 0,5 чайной ложки молотой белой горчицы, кориандра, лаврового листа, сладкого красного перца, куркумы, душистого перца,
  • 0,25 чайной ложки молотого имбиря,
  • по 1 чайной ложке молотой цедры лимона, сушёного эстрагона и семян фенхеля.

Приготовление

  1. В сухой и чистой миске тщательно перемешайте соль и все специи.
  2. Семена фенхеля можно растолочь в ступке и добавить к смеси.
  3. Перемешайте всё ещё раз, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

Ваша приправа для рыбы готова! Её можно использовать для любых рыбных блюд по вашему вкусу.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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