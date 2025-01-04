Магия вкуса: создайте идеальную приправу для рыбы

Приправу для рыбы можно приобрести в магазине, но гораздо приятнее и полезнее создать её самостоятельно на своей кухне. После этого вы, скорее всего, не захотите возвращаться к покупным пакетикам из супермаркета.
Для приготовления приправы вам понадобятся следующие ингредиенты:
Приготовление
Ваша приправа для рыбы готова! Её можно использовать для любых рыбных блюд по вашему вкусу.
Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.
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