Магия вкуса: создайте идеальную приправу для рыбы

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Приправу для рыбы можно приобрести в магазине, но гораздо приятнее и полезнее создать её самостоятельно на своей кухне. После этого вы, скорее всего, не захотите возвращаться к покупным пакетикам из супермаркета.

Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Запечённая рыба

Для приготовления приправы вам понадобятся следующие ингредиенты:

70 г морской соли,

по 1 чайной ложке сушёной мяты и базилика,

по 0,5 чайной ложки молотой белой горчицы, кориандра, лаврового листа, сладкого красного перца, куркумы, душистого перца,

0,25 чайной ложки молотого имбиря,

по 1 чайной ложке молотой цедры лимона, сушёного эстрагона и семян фенхеля.

Приготовление

В сухой и чистой миске тщательно перемешайте соль и все специи. Семена фенхеля можно растолочь в ступке и добавить к смеси. Перемешайте всё ещё раз, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

Ваша приправа для рыбы готова! Её можно использовать для любых рыбных блюд по вашему вкусу.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.



