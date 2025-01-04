Яблочный пирог, тесто которого при выпечке становится похожим на нежный заварной крем

Если вы хотите разнообразить свой рацион и приготовить что-то необычное, попробуйте яблочный пирог "Невидимка". Его воздушное и тонкое тесто после выпечки становится похожим на нежный заварной крем. Этот рецепт не требует сложных манипуляций и готовится очень быстро.
Фото: flickr.com by James Petts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Яблочный пирог с крошкой
Для теста вам понадобятся:
Яйца — 2 шт.
Сахар — 70 г
Щепотка соли
Мука — 70 г
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Молоко — 100 мл
Сливочное масло — 30 г
Яблоки — 500 г
Для крошки:
Мука — 60 г
Сахар — 30 г
Сливочное масло — 30 г
Щепотка соли
Приготовление:
В глубокой миске смешайте яйца, сахар и соль. Взбивайте миксером, пока не образуется воздушная масса.
Постепенно влейте молоко, затем добавьте размягчённое сливочное масло. Тщательно перемешайте.
Небольшими порциями введите муку, смешанную с разрыхлителем. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
Яблоки очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Положите их в тесто и аккуратно перемешайте.
Выложите тесто в предварительно смазанную маслом форму для выпечки.
Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение 50 минут.
Пока пирог выпекается, приготовьте песочную крошку. Для этого разотрите в крошку сахар, сливочное масло, муку и щепотку соли.
За 15 минут до окончания выпечки посыпьте пирог песочной крошкой. Дайте пирогу остыть, прежде чем подавать его к столу.
Уточнения
Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки.