Яблочный пирог, тесто которого при выпечке становится похожим на нежный заварной крем

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите разнообразить свой рацион и приготовить что-то необычное, попробуйте яблочный пирог "Невидимка". Его воздушное и тонкое тесто после выпечки становится похожим на нежный заварной крем. Этот рецепт не требует сложных манипуляций и готовится очень быстро.

Фото: flickr.com by James Petts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Яблочный пирог с крошкой

Для теста вам понадобятся:

Яйца — 2 шт.

Сахар — 70 г

Щепотка соли

Мука — 70 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Молоко — 100 мл

Сливочное масло — 30 г

Яблоки — 500 г

Для крошки:

Мука — 60 г

Сахар — 30 г

Сливочное масло — 30 г

Щепотка соли

Приготовление:

В глубокой миске смешайте яйца, сахар и соль. Взбивайте миксером, пока не образуется воздушная масса. Постепенно влейте молоко, затем добавьте размягчённое сливочное масло. Тщательно перемешайте. Небольшими порциями введите муку, смешанную с разрыхлителем. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Положите их в тесто и аккуратно перемешайте. Выложите тесто в предварительно смазанную маслом форму для выпечки. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение 50 минут. Пока пирог выпекается, приготовьте песочную крошку. Для этого разотрите в крошку сахар, сливочное масло, муку и щепотку соли. За 15 минут до окончания выпечки посыпьте пирог песочной крошкой.

Дайте пирогу остыть, прежде чем подавать его к столу.

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки.

