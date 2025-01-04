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Яблочный пирог, тесто которого при выпечке становится похожим на нежный заварной крем

1:46
Еда

Если вы хотите разнообразить свой рацион и приготовить что-то необычное, попробуйте яблочный пирог "Невидимка". Его воздушное и тонкое тесто после выпечки становится похожим на нежный заварной крем. Этот рецепт не требует сложных манипуляций и готовится очень быстро.

Яблочный пирог с крошкой
Фото: flickr.com by James Petts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Яблочный пирог с крошкой

Для теста вам понадобятся:

  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 70 г
  • Щепотка соли
  • Мука — 70 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Молоко — 100 мл
  • Сливочное масло — 30 г
  • Яблоки — 500 г

Для крошки:

  • Мука — 60 г
  • Сахар — 30 г
  • Сливочное масло — 30 г
  • Щепотка соли

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте яйца, сахар и соль. Взбивайте миксером, пока не образуется воздушная масса.
  2. Постепенно влейте молоко, затем добавьте размягчённое сливочное масло. Тщательно перемешайте.
  3. Небольшими порциями введите муку, смешанную с разрыхлителем. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
  4. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Положите их в тесто и аккуратно перемешайте.
  5. Выложите тесто в предварительно смазанную маслом форму для выпечки.
  6. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение 50 минут.
  7. Пока пирог выпекается, приготовьте песочную крошку. Для этого разотрите в крошку сахар, сливочное масло, муку и щепотку соли.
  8. За 15 минут до окончания выпечки посыпьте пирог песочной крошкой.
    Дайте пирогу остыть, прежде чем подавать его к столу.

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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