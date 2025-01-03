Соединяем яйца и бекон — вот и всё, можно намазывать на хлеб: аппетитная закуска к завтраку

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Намазки на хлеб — это быстрые и вкусные закуски, которые подходят как для повседневного завтрака, так и для праздничного стола. Попробуйте приготовить намазку с яйцами и беконом.

Фото: flickr. com by H. Alexander Talbot, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вареные яйца

Ингредиенты:

4 яйца;

70 г сырокопченого бекона;

1 ч. л. горчицы;

1 ст. л. майонеза;

зелень, специи — по вкусу.

Приготовление:

Отварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Бекон нарежьте тонкими полосками и обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета. После жарки выложите бекон на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Натрите яйца на мелкой терке. Нарежьте бекон небольшими кусочками и смешайте с яйцами. Добавьте горчицу и нарезанную зелень. Заправьте намазку майонезом, добавьте соль, черный перец или другие специи по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Намазка готова! Приятного аппетита!

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.



Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.

