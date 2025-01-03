Соединяем яйца и бекон — вот и всё, можно намазывать на хлеб: аппетитная закуска к завтраку

Намазки на хлеб — это быстрые и вкусные закуски, которые подходят как для повседневного завтрака, так и для праздничного стола. Попробуйте приготовить намазку с яйцами и беконом.
Ингредиенты:
Приготовление:
Намазка готова! Приятного аппетита!
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.
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