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Соединяем яйца и бекон — вот и всё, можно намазывать на хлеб: аппетитная закуска к завтраку

1:04
Еда

Намазки на хлеб — это быстрые и вкусные закуски, которые подходят как для повседневного завтрака, так и для праздничного стола. Попробуйте приготовить намазку с яйцами и беконом.

Вареные яйца
Фото: flickr. com by H. Alexander Talbot, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вареные яйца

Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • 70 г сырокопченого бекона;
  • 1 ч. л. горчицы;
  • 1 ст. л. майонеза;
  • зелень, специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите яйца вкрутую, остудите и очистите.
  2. Бекон нарежьте тонкими полосками и обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета. После жарки выложите бекон на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
  3. Натрите яйца на мелкой терке. Нарежьте бекон небольшими кусочками и смешайте с яйцами. Добавьте горчицу и нарезанную зелень.
  4. Заправьте намазку майонезом, добавьте соль, черный перец или другие специи по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Намазка готова! Приятного аппетита!

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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