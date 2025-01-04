Завтрак, который удивит: омлет с лососем и каплей водки

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Водка на завтрак? Звучит неожиданно, но только до первого кусочка. Всего 10 мл водки — и ваш омлет обретает невероятную текстуру: нежную, эластичную и воздушную. Этот кулинарный лайфхак меняет представление о привычных завтраках.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

Добавление алкоголя в блюда — это давно известный трюк шеф-поваров, и в этом рецепте водка творит настоящую магию, взаимодействуя с белком. Не переживайте: количество алкоголя настолько мало, что он не вызовет никакого опьянения. Но если вы всё-таки чувствуете последствия вчерашнего вечера, кто вас остановит от того, чтобы налить немного больше?

Что понадобится для приготовления

Куриное яйцо — 3 штуки

Водка — 10 мл (или чуть больше, по желанию)

Соленый лосось — 50 г

Творожный сыр — 30 г

Сливочное масло — 15 г

Укроп — 5 г

Кайенский перец — по вкусу

Как приготовить

Взбейте яйца с щепоткой кайенского перца. Добавьте 10 мл водки и ещё раз перемешайте. Секрет нежности в этом этапе — постарайтесь взбить массу до воздушной пены. Разогрейте сковороду и растопите сливочное масло. Влейте яичную смесь, накройте крышкой и готовьте на среднем огне, пока омлет слегка не схватится. Аккуратно выложите кусочки солёного лосося и добавьте творожный сыр. Посыпьте мелко нарезанным укропом. Сложите омлет пополам, держите на огне ещё минуту, чтобы сыр слегка расплавился. Снимите сковороду с плиты.

Идея подачи

Подавайте омлет сразу же. Гармоничное сочетание лосося, нежного омлета и лёгкой пряности кайенского перца создаёт настоящий гастрономический восторг.

Если утро обещает быть ленивым и расслабленным, этот рецепт станет идеальным началом дня. Кстати, если хотите добавить немного пикантности, украсьте омлет каплей сметаны или икры.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

