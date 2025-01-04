Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Микропластик в чае: кто рискует отравиться
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки
Какие солнечные явления угрожают Земле и как их предотвратить
Как правильно одеваться зимой, чтобы не замёрзнуть
Интересные варианты, как можно использовать горчицу в кулинарии
В России заступились за свою гречку после её запрета в Белоруссии
Бесплатный транспорт в Белграде: как это работает в других странах
Эффект SPA дома: как худеть и ухаживать за телом в бане
Как не купить убитый автомобиль: советы для водителей

Завтрак, который удивит: омлет с лососем и каплей водки

2:07
Еда

Водка на завтрак? Звучит неожиданно, но только до первого кусочка. Всего 10 мл водки — и ваш омлет обретает невероятную текстуру: нежную, эластичную и воздушную. Этот кулинарный лайфхак меняет представление о привычных завтраках.

Омлет
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Добавление алкоголя в блюда — это давно известный трюк шеф-поваров, и в этом рецепте водка творит настоящую магию, взаимодействуя с белком. Не переживайте: количество алкоголя настолько мало, что он не вызовет никакого опьянения. Но если вы всё-таки чувствуете последствия вчерашнего вечера, кто вас остановит от того, чтобы налить немного больше?

Что понадобится для приготовления

  • Куриное яйцо — 3 штуки
  • Водка — 10 мл (или чуть больше, по желанию)
  • Соленый лосось — 50 г
  • Творожный сыр — 30 г
  • Сливочное масло — 15 г
  • Укроп — 5 г
  • Кайенский перец — по вкусу

Как приготовить

  1. Взбейте яйца с щепоткой кайенского перца. Добавьте 10 мл водки и ещё раз перемешайте. Секрет нежности в этом этапе — постарайтесь взбить массу до воздушной пены.
  2. Разогрейте сковороду и растопите сливочное масло. Влейте яичную смесь, накройте крышкой и готовьте на среднем огне, пока омлет слегка не схватится.
  3. Аккуратно выложите кусочки солёного лосося и добавьте творожный сыр. Посыпьте мелко нарезанным укропом.
  4. Сложите омлет пополам, держите на огне ещё минуту, чтобы сыр слегка расплавился. Снимите сковороду с плиты.

Идея подачи

Подавайте омлет сразу же. Гармоничное сочетание лосося, нежного омлета и лёгкой пряности кайенского перца создаёт настоящий гастрономический восторг.

Если утро обещает быть ленивым и расслабленным, этот рецепт станет идеальным началом дня. Кстати, если хотите добавить немного пикантности, украсьте омлет каплей сметаны или икры.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Авто
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили Аудио 
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Наука и техника
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении Аудио 
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Экономика и бизнес
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу Аудио 
Популярное
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром

Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.

Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Скользкий как уж Токаев — не союзник России, но у Путина есть свой план Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Последние материалы
Какие солнечные явления угрожают Земле и как их предотвратить
Еркежан Кабылбаев: Развитие искусственного интеллекта переходит в руки тех, у кого есть идеи
Как правильно одеваться зимой, чтобы не замёрзнуть
Интересные варианты, как можно использовать горчицу в кулинарии
В России заступились за свою гречку после её запрета в Белоруссии
Бесплатный транспорт в Белграде: как это работает в других странах
Эффект SPA дома: как худеть и ухаживать за телом в бане
Как не купить убитый автомобиль: советы для водителей
Ревность у кошек: правда или вымысел
Как эффективно восполнить дефицит йода в организме?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.