Хотите идеальную корочку на картошке: вот секрет

Жареная картошка — любимое блюдо многих, но добиться идеального сочетания хрустящей корочки и нежной серединки не так просто. Секрет этого блюда кроется в необычном методе, который получил название "Три ложки".
Название метода связано с дополнительным ингредиентом — мукой. Чтобы картошка получилась идеально хрустящей, потребуется всего три столовые ложки муки на 5-6 картофелин. Этот простой прием поможет создать вкусный и аппетитный гарнир.
Следуйте пошаговой инструкции:
Очистите клубни, нарежьте их кружочками или брусочками. Затем поместите картофель в холодную воду на 15 минут. Это избавит его от излишков крахмала и сделает кусочки более хрустящими при жарке.
Смешайте три столовые ложки муки с солью и любимыми специями. Смесь должна быть равномерной, чтобы каждый кусочек картофеля был покрыт ею полностью.
Обваляйте кусочки картофеля в приготовленной мучной смеси. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжаривайте картошку до золотистой корочки.
После обжарки вы получите блюдо с аппетитной корочкой, хрустящее снаружи и нежное внутри. Это идеальный гарнир к мясным, рыбным блюдам или самостоятельное угощение.
Попробуйте этот метод, и вы удивитесь, насколько вкусной может быть простая жареная картошка!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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