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Хотите идеальную корочку на картошке: вот секрет

1:41
Еда

Жареная картошка — любимое блюдо многих, но добиться идеального сочетания хрустящей корочки и нежной серединки не так просто. Секрет этого блюда кроется в необычном методе, который получил название "Три ложки".

Картофель фри
Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель фри

Что такое метод "Три ложки"

Название метода связано с дополнительным ингредиентом — мукой. Чтобы картошка получилась идеально хрустящей, потребуется всего три столовые ложки муки на 5-6 картофелин. Этот простой прием поможет создать вкусный и аппетитный гарнир.

Как приготовить

Следуйте пошаговой инструкции:

Подготовка картофеля

Очистите клубни, нарежьте их кружочками или брусочками. Затем поместите картофель в холодную воду на 15 минут. Это избавит его от излишков крахмала и сделает кусочки более хрустящими при жарке.

Подготовка мучной смеси

Смешайте три столовые ложки муки с солью и любимыми специями. Смесь должна быть равномерной, чтобы каждый кусочек картофеля был покрыт ею полностью.

Обваливание и жарка

Обваляйте кусочки картофеля в приготовленной мучной смеси. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжаривайте картошку до золотистой корочки.

Результат

После обжарки вы получите блюдо с аппетитной корочкой, хрустящее снаружи и нежное внутри. Это идеальный гарнир к мясным, рыбным блюдам или самостоятельное угощение.

Попробуйте этот метод, и вы удивитесь, насколько вкусной может быть простая жареная картошка!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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