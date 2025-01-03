Рождественский кекс: ваш главный десерт праздника

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Рождество — время семейных традиций и уютных посиделок. Помимо кутьи, в этот праздник на столе часто красуются ароматные сладости. Если штоллен требует времени и терпения, то простой рождественский кекс станет отличной альтернативой.

Фото: unsplash.com by Isaac Chua icemaaaaan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кексы

Секреты приготовления

Понадобится минимальный набор продуктов, немного времени и желание подарить праздник.

Что потребуется

Мука — 2 стакана

Яйца — 3 шт.

Сливочное масло — 250 г

Сахар — 1 стакан

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сухофрукты — 400 г

Орехи — 100 г

Коньяк — 100 мл

Пошаговый рецепт

Подготовка сухофруктов:

Промойте изюм, чернослив, цукаты или другие любимые добавки. Нарежьте их кубиками, залейте коньяком и оставьте пропитываться на несколько часов.

Приготовление теста:

Взбейте яйца с сахаром, добавьте подтаявшее сливочное масло и перемешайте до однородности. Просейте муку с разрыхлителем и соедините с яичной смесью.

Орехи и финальные штрихи:

Орехи обжарьте на сухой сковороде, измельчите и добавьте вместе с сухофруктами в тесто. Тщательно вымешайте и дайте тесту настояться.

Выпечка:

Разогрейте духовку до 180°C. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите тесто и выпекайте 45 минут. После охлаждения извлеките кекс из формы.

Украшение:

Посыпьте выпечку сахарной пудрой для придания праздничного вида.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

