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Рождественский кекс: ваш главный десерт праздника

1:39
Еда

Рождество — время семейных традиций и уютных посиделок. Помимо кутьи, в этот праздник на столе часто красуются ароматные сладости. Если штоллен требует времени и терпения, то простой рождественский кекс станет отличной альтернативой.

кексы
Фото: unsplash.com by Isaac Chua icemaaaaan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кексы

Секреты приготовления

Понадобится минимальный набор продуктов, немного времени и желание подарить праздник.

Что потребуется

  • Мука — 2 стакана
  • Яйца — 3 шт.
  • Сливочное масло — 250 г
  • Сахар — 1 стакан
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сухофрукты — 400 г
  • Орехи — 100 г
  • Коньяк — 100 мл

Пошаговый рецепт

Подготовка сухофруктов:

Промойте изюм, чернослив, цукаты или другие любимые добавки. Нарежьте их кубиками, залейте коньяком и оставьте пропитываться на несколько часов.

Приготовление теста:

Взбейте яйца с сахаром, добавьте подтаявшее сливочное масло и перемешайте до однородности. Просейте муку с разрыхлителем и соедините с яичной смесью.

Орехи и финальные штрихи:

Орехи обжарьте на сухой сковороде, измельчите и добавьте вместе с сухофруктами в тесто. Тщательно вымешайте и дайте тесту настояться.

Выпечка:

Разогрейте духовку до 180°C. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите тесто и выпекайте 45 минут. После охлаждения извлеките кекс из формы.

Украшение:

Посыпьте выпечку сахарной пудрой для придания праздничного вида.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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