Рождественский кекс: ваш главный десерт праздника

Рождество — время семейных традиций и уютных посиделок. Помимо кутьи, в этот праздник на столе часто красуются ароматные сладости. Если штоллен требует времени и терпения, то простой рождественский кекс станет отличной альтернативой.
Понадобится минимальный набор продуктов, немного времени и желание подарить праздник.
Промойте изюм, чернослив, цукаты или другие любимые добавки. Нарежьте их кубиками, залейте коньяком и оставьте пропитываться на несколько часов.
Взбейте яйца с сахаром, добавьте подтаявшее сливочное масло и перемешайте до однородности. Просейте муку с разрыхлителем и соедините с яичной смесью.
Орехи обжарьте на сухой сковороде, измельчите и добавьте вместе с сухофруктами в тесто. Тщательно вымешайте и дайте тесту настояться.
Разогрейте духовку до 180°C. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите тесто и выпекайте 45 минут. После охлаждения извлеките кекс из формы.
Посыпьте выпечку сахарной пудрой для придания праздничного вида.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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