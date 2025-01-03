Куриный бульон как лекарство после праздников: готовим по-домашнему

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Зима — время, когда хочется чего-то тёплого и питательного. Особенно после долгих праздников, когда организм буквально просит легкости и пользы. Куриный бульон — то самое блюдо, которое возвращает силы и уют.

Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License Суп на курином бульоне

Простые ингредиенты для богатого вкуса

Для приготовления куриного бульона вам понадобятся:

Куриная грудка — 500 г

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Морковь — 2 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовка ингредиентов. В кастрюлю с холодной водой поместите куриную грудку, целую луковицу, морковь и лавровый лист. Доводим до кипения. Варите на слабом огне, периодически снимая пену, чтобы бульон получился прозрачным. Приправляем. Через 1-1,5 часа добавьте соль и перец. Если хотите, уберите лук, чтобы бульон стал еще нежнее. Финальный штрих. За 30 минут до готовности добавьте измельчённый чеснок. Это придаст бульону легкую пикантность и аромат.

Подайте бульон горячим, добавив в каждую порцию свежую зелень и домашние гренки из чёрного хлеба. Приятного аппетита!

Уточнения

Куриный суп — суп из курицы, сваренной на медленном огне в воде, как правило, с различными дополнениями: к бульону могут добавляться кусочки курицы, овощей, макаронные изделия (лапша), зерновые культуры, такие как рис или ячмень и другие ингредиенты.

