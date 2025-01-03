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Куриный бульон как лекарство после праздников: готовим по-домашнему

1:23
Еда

Зима — время, когда хочется чего-то тёплого и питательного. Особенно после долгих праздников, когда организм буквально просит легкости и пользы. Куриный бульон — то самое блюдо, которое возвращает силы и уют.

Суп на курином бульоне
Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License
Суп на курином бульоне

Простые ингредиенты для богатого вкуса

Для приготовления куриного бульона вам понадобятся:

  • Куриная грудка — 500 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Морковь — 2 шт.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

  1. Подготовка ингредиентов. В кастрюлю с холодной водой поместите куриную грудку, целую луковицу, морковь и лавровый лист.
  2. Доводим до кипения. Варите на слабом огне, периодически снимая пену, чтобы бульон получился прозрачным.
  3. Приправляем. Через 1-1,5 часа добавьте соль и перец. Если хотите, уберите лук, чтобы бульон стал еще нежнее.
  4. Финальный штрих. За 30 минут до готовности добавьте измельчённый чеснок. Это придаст бульону легкую пикантность и аромат.

Подайте бульон горячим, добавив в каждую порцию свежую зелень и домашние гренки из чёрного хлеба. Приятного аппетита!

Уточнения

Куриный суп — суп из курицы, сваренной на медленном огне в воде, как правило, с различными дополнениями: к бульону могут добавляться кусочки курицы, овощей, макаронные изделия (лапша), зерновые культуры, такие как рис или ячмень и другие ингредиенты. 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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