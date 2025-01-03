Куриный бульон как лекарство после праздников: готовим по-домашнему

Зима — время, когда хочется чего-то тёплого и питательного. Особенно после долгих праздников, когда организм буквально просит легкости и пользы. Куриный бульон — то самое блюдо, которое возвращает силы и уют.
Для приготовления куриного бульона вам понадобятся:
Подайте бульон горячим, добавив в каждую порцию свежую зелень и домашние гренки из чёрного хлеба. Приятного аппетита!
Куриный суп — суп из курицы, сваренной на медленном огне в воде, как правило, с различными дополнениями: к бульону могут добавляться кусочки курицы, овощей, макаронные изделия (лапша), зерновые культуры, такие как рис или ячмень и другие ингредиенты.
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