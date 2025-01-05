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Что приготовить из остатков новогоднего стола? Узнайте рецепт

1:56
Еда

После новогодних праздников часто остаются недоеденные блюда, и возникает вопрос, как их рационально использовать. Доедать всё подряд — не лучший вариант, особенно если учесть, что у многих продуктов ограниченный срок годности. Вот несколько идей, как превратить остатки в новые блюда.

Новогодний стол
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Новогодний стол

Запеканка: простой и вкусный вариант

Если у вас остались овощные или мясные салаты, приготовьте из них запеканку. Для этого переложите салат в форму для запекания, посыпьте тертым сыром и запекайте в духовке при 200 °C в течение 15 минут. В результате получится ароматное блюдо, где сочетаются овощи, мясо и яйца.

Пицца из остатков: экономия и вкус

Для любителей пиццы можно использовать остатки салатов, например, оливье, в качестве начинки. Раскатайте тесто в тонкий пласт, выложите начинку из остатков салата и запеките пиццу в духовке до готовности теста. Такое блюдо станет неожиданно вкусным и оригинальным дополнением к вашему столу.

Срок хранения салатов: не забывайте про безопасность

Некоторые праздничные блюда, особенно салаты, имеют ограниченный срок хранения. Незаправленные салаты можно хранить до 18 часов в холодильнике. Заправленные салаты сокращают срок хранения до 12 часов. Оливье с консервированными продуктами и вареными яйцами хранится не более 6 часов. Соблюдение этих сроков поможет избежать пищевых отравлений.

Остатки новогодних блюд можно превратить в новые блюда, такие как запеканка или пицца. Однако важно помнить о сроках годности и не использовать продукты, которые начали портиться. Рациональный подход к остаткам — это экономия и забота о здоровье.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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