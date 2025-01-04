Пышные сырники с картофельным пюре: удивите всех за завтраком

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Пышные сырники на завтрак — это всегда радость для всей семьи. Но если классический рецепт не всегда радует результатом, почему бы не попробовать необычный вариант с добавлением картофельного пюре? Этот ингредиент делает сырники особенно мягкими и пышными.

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сырники

Ингредиенты:

Картофель (пюре) — 500 г

Творог — 400 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 2 ст. л.

Растительное масло — для жарки

Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Используйте остатки картофельного пюре или приготовьте свежую порцию привычным способом. Дайте пюре полностью остыть. В отдельной ёмкости смешайте творог и яйца до однородной массы. Добавьте остывшее пюре и тщательно перемешайте. Затем всыпьте муку и соль, замесите тесто. Оно должно получиться мягким, но держать форму. Сформируйте небольшие круглые сырники. Чтобы тесто не липло к рукам, их можно слегка смочить водой. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте сырники под крышкой около 5 минут с одной стороны, затем переверните и жарьте ещё 3–4 минуты до золотистой корочки. Готовые сырники подавайте горячими. Лучше всего они сочетаются со сметаной или растопленным сливочным маслом.

Почему стоит попробовать этот рецепт

Добавление картофельного пюре в тесто делает сырники особенно нежными и воздушными. Они сохраняют форму при жарке и получаются пышными даже без добавления разрыхлителей или манки.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

