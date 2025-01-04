Как выбрать качественную колбасу: 4 простых шага

Колбаса — один из самых популярных продуктов на полках магазинов. Однако неправильный выбор может привести не только к разочарованию, но и к проблемам со здоровьем. Чтобы не ошибиться, следуйте этим простым рекомендациям.
Цена — первый сигнал, на который стоит обратить внимание. Качественная колбаса не может стоить дешевле, чем мясо, использованное для её приготовления. Если цена слишком низкая, это повод задуматься.
Ингредиенты качественной колбасы должны быть натуральными:
Избегайте колбас, содержащих сложные пищевые добавки (например, соя или крахмал) и компоненты с неясными названиями, такими как "животный белок".
Натуральная колбаса отличается сероватым оттенком, а сыровяленая может быть более тёмной. Слишком яркий цвет — это признак избыточных красителей. Если в продукте есть сало, оно должно быть белым, а не жёлтым. Налёт на поверхности — сигнал отказаться от покупки.
Проверить качество варёной колбасы можно в домашних условиях. Капните на неё йод:
Варёные колбасы — вид колбасных изделий в оболочке из мясного фарша с добавлением шпика, соли, пряностей и других продуктов, подвергнутых в процессе приготовления обжариванию, варке и искусственному охлаждению.
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