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Как выбрать качественную колбасу: 4 простых шага

1:42
Еда

Колбаса — один из самых популярных продуктов на полках магазинов. Однако неправильный выбор может привести не только к разочарованию, но и к проблемам со здоровьем. Чтобы не ошибиться, следуйте этим простым рекомендациям.

Колбасные изделия
Фото: Own work by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колбасные изделия

1. Цена: ориентир на качество

Цена — первый сигнал, на который стоит обратить внимание. Качественная колбаса не может стоить дешевле, чем мясо, использованное для её приготовления. Если цена слишком низкая, это повод задуматься.

2. Состав: читайте внимательно

Ингредиенты качественной колбасы должны быть натуральными:

  • Мясо (на первом месте в списке компонентов, с указанием сорта).
  • Сало.
  • Специи.
  • Допустимо наличие нитрата калия как антибактериальной добавки.

Избегайте колбас, содержащих сложные пищевые добавки (например, соя или крахмал) и компоненты с неясными названиями, такими как "животный белок".

3. Цвет и внешний вид: ключ к выбору

Натуральная колбаса отличается сероватым оттенком, а сыровяленая может быть более тёмной. Слишком яркий цвет — это признак избыточных красителей. Если в продукте есть сало, оно должно быть белым, а не жёлтым. Налёт на поверхности — сигнал отказаться от покупки.

4. Тест на качество: эксперимент с йодом

Проверить качество варёной колбасы можно в домашних условиях. Капните на неё йод:

  • Если пятно становится синим, в продукте есть крахмал.
  • Коричневый цвет говорит о хорошем качестве продукта.

Уточнения

Варёные колбасы — вид колбасных изделий в оболочке из мясного фарша с добавлением шпика, соли, пряностей и других продуктов, подвергнутых в процессе приготовления обжариванию, варке и искусственному охлаждению.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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