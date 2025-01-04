Вкусный куриный бульон с овощами и зеленью за полтора часа

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда за окном холодно, а организм требует лёгкой и полезной пищи, куриный бульон становится настоящим спасением. Особенно он хорош после долгих праздничных застолий, когда хочется чего-то питательного и несложного.

Фото: flickr.com by Wei-Te Wong, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ куриный суп

Что потребуется

Куриная грудка — 500 г

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Морковь — 2 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка ингредиентов: В кастрюлю с холодной водой положите очищенные луковицу и морковь целиком, куриную грудку и лавровый лист. Варка: Доведите содержимое кастрюли до кипения. Убавьте огонь и варите на слабом огне, периодически снимая пену. Добавление специй: Через час-полтора варки добавьте соль и перец. Если вы предпочитаете более прозрачный бульон, лук можно удалить. Финальные штрихи: За 30 минут до окончания варки добавьте измельчённый чеснок. Доведите бульон до кипения, и он готов к подаче. Подача: Разлейте бульон по тарелкам. Для вкуса и текстуры добавьте гренки из чёрного хлеба и немного свежей зелени.

Почему это блюдо идеально

Куриный бульон не только согревает, но и насыщает организм необходимыми витаминами и минералами. Лёгкий в приготовлении, он становится отличным вариантом для восстановления сил.

Уточнения

Куриный суп — суп из курицы, сваренной на медленном огне в воде, как правило, с различными дополнениями: к бульону могут добавляться кусочки курицы, овощей, макаронные изделия (лапша), зерновые культуры, такие как рис или ячмень и другие ингредиенты.

