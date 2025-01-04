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Вкусный куриный бульон с овощами и зеленью за полтора часа

1:31
Еда

Когда за окном холодно, а организм требует лёгкой и полезной пищи, куриный бульон становится настоящим спасением. Особенно он хорош после долгих праздничных застолий, когда хочется чего-то питательного и несложного.

куриный суп
Фото: flickr.com by Wei-Te Wong, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
куриный суп

Что потребуется

  • Куриная грудка — 500 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Морковь — 2 шт.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка ингредиентов: В кастрюлю с холодной водой положите очищенные луковицу и морковь целиком, куриную грудку и лавровый лист.

  2. Варка: Доведите содержимое кастрюли до кипения. Убавьте огонь и варите на слабом огне, периодически снимая пену.

  3. Добавление специй: Через час-полтора варки добавьте соль и перец. Если вы предпочитаете более прозрачный бульон, лук можно удалить.

  4. Финальные штрихи: За 30 минут до окончания варки добавьте измельчённый чеснок. Доведите бульон до кипения, и он готов к подаче.

  5. Подача: Разлейте бульон по тарелкам. Для вкуса и текстуры добавьте гренки из чёрного хлеба и немного свежей зелени.

Почему это блюдо идеально

Куриный бульон не только согревает, но и насыщает организм необходимыми витаминами и минералами. Лёгкий в приготовлении, он становится отличным вариантом для восстановления сил.

Уточнения

Куриный суп — суп из курицы, сваренной на медленном огне в воде, как правило, с различными дополнениями: к бульону могут добавляться кусочки курицы, овощей, макаронные изделия (лапша), зерновые культуры, такие как рис или ячмень и другие ингредиенты.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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