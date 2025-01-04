Вкусный куриный бульон с овощами и зеленью за полтора часа

Когда за окном холодно, а организм требует лёгкой и полезной пищи, куриный бульон становится настоящим спасением. Особенно он хорош после долгих праздничных застолий, когда хочется чего-то питательного и несложного.
Подготовка ингредиентов: В кастрюлю с холодной водой положите очищенные луковицу и морковь целиком, куриную грудку и лавровый лист.
Варка: Доведите содержимое кастрюли до кипения. Убавьте огонь и варите на слабом огне, периодически снимая пену.
Добавление специй: Через час-полтора варки добавьте соль и перец. Если вы предпочитаете более прозрачный бульон, лук можно удалить.
Финальные штрихи: За 30 минут до окончания варки добавьте измельчённый чеснок. Доведите бульон до кипения, и он готов к подаче.
Подача: Разлейте бульон по тарелкам. Для вкуса и текстуры добавьте гренки из чёрного хлеба и немного свежей зелени.
Куриный бульон не только согревает, но и насыщает организм необходимыми витаминами и минералами. Лёгкий в приготовлении, он становится отличным вариантом для восстановления сил.
Куриный суп — суп из курицы, сваренной на медленном огне в воде, как правило, с различными дополнениями: к бульону могут добавляться кусочки курицы, овощей, макаронные изделия (лапша), зерновые культуры, такие как рис или ячмень и другие ингредиенты.
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