Рождественский кекс с сухофруктами и орехами: простой и вкусный рецепт

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

На Рождество праздничный стол трудно представить без сладкой выпечки. Если штоллен требует длительного времени для приготовления, то этот кекс с сухофруктами и орехами станет идеальным выбором: он готовится быстрее, но ничем не уступает по вкусу.

Фото: unsplash.com by Isaac Chua icemaaaaan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кексы

Что понадобится для кекса

Мука — 2 стакана

Яйца — 3 шт.

Сливочное масло — 250 г

Сахар — 1 стакан

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сухофрукты — 400 г

Орехи — 100 г

Коньяк — 100 мл

Пошаговый рецепт

Подготовка сухофруктов: Промойте сухофрукты (цукаты, изюм, чернослив или любые другие), нарежьте их кубиками и залейте коньяком. Оставьте настояться несколько часов, чтобы они стали мягкими и ароматными. Приготовление теста:

Взбейте яйца с сахаром.

Добавьте размягчённое сливочное масло и перемешайте до однородности.

Смешайте муку с разрыхлителем и просейте её в яичную массу. Аккуратно перемешайте.

Орехи и сухофрукты: Обжарьте орехи на сухой сковороде, измельчите их и вместе с подготовленными сухофруктами добавьте в тесто. Тщательно перемешайте и оставьте тесто постоять. Выпечка: Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом, выложите в неё тесто и разровняйте поверхность. Выпекайте кекс 45 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой — она должна выйти сухой. Оформление: Дайте кексу остыть в форме, затем аккуратно достаньте его. Посыпьте выпечку сахарной пудрой, и она готова к подаче на праздничный стол.

Чем этот кекс особенный

Сочетание пропитанных коньяком сухофруктов и ароматных орехов делает этот кекс удивительно насыщенным по вкусу. А простота приготовления позволяет создать рождественский десерт даже в последний момент.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

