Рождественский кекс с сухофруктами и орехами: простой и вкусный рецепт

На Рождество праздничный стол трудно представить без сладкой выпечки. Если штоллен требует длительного времени для приготовления, то этот кекс с сухофруктами и орехами станет идеальным выбором: он готовится быстрее, но ничем не уступает по вкусу.
Подготовка сухофруктов: Промойте сухофрукты (цукаты, изюм, чернослив или любые другие), нарежьте их кубиками и залейте коньяком. Оставьте настояться несколько часов, чтобы они стали мягкими и ароматными.
Приготовление теста:
Орехи и сухофрукты: Обжарьте орехи на сухой сковороде, измельчите их и вместе с подготовленными сухофруктами добавьте в тесто. Тщательно перемешайте и оставьте тесто постоять.
Выпечка: Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом, выложите в неё тесто и разровняйте поверхность. Выпекайте кекс 45 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.
Оформление: Дайте кексу остыть в форме, затем аккуратно достаньте его. Посыпьте выпечку сахарной пудрой, и она готова к подаче на праздничный стол.
Сочетание пропитанных коньяком сухофруктов и ароматных орехов делает этот кекс удивительно насыщенным по вкусу. А простота приготовления позволяет создать рождественский десерт даже в последний момент.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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