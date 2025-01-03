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Рождественский кекс с сухофруктами и орехами: простой и вкусный рецепт

2:02
Еда

На Рождество праздничный стол трудно представить без сладкой выпечки. Если штоллен требует длительного времени для приготовления, то этот кекс с сухофруктами и орехами станет идеальным выбором: он готовится быстрее, но ничем не уступает по вкусу.

кексы
Фото: unsplash.com by Isaac Chua icemaaaaan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кексы

Что понадобится для кекса

  • Мука — 2 стакана
  • Яйца — 3 шт.
  • Сливочное масло — 250 г
  • Сахар — 1 стакан
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сухофрукты — 400 г
  • Орехи — 100 г
  • Коньяк — 100 мл

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка сухофруктов: Промойте сухофрукты (цукаты, изюм, чернослив или любые другие), нарежьте их кубиками и залейте коньяком. Оставьте настояться несколько часов, чтобы они стали мягкими и ароматными.

  2. Приготовление теста:

  • Взбейте яйца с сахаром.
  • Добавьте размягчённое сливочное масло и перемешайте до однородности.
  • Смешайте муку с разрыхлителем и просейте её в яичную массу. Аккуратно перемешайте.

  1. Орехи и сухофрукты: Обжарьте орехи на сухой сковороде, измельчите их и вместе с подготовленными сухофруктами добавьте в тесто. Тщательно перемешайте и оставьте тесто постоять.

  2. Выпечка: Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом, выложите в неё тесто и разровняйте поверхность. Выпекайте кекс 45 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.

  3. Оформление: Дайте кексу остыть в форме, затем аккуратно достаньте его. Посыпьте выпечку сахарной пудрой, и она готова к подаче на праздничный стол.

Чем этот кекс особенный

Сочетание пропитанных коньяком сухофруктов и ароматных орехов делает этот кекс удивительно насыщенным по вкусу. А простота приготовления позволяет создать рождественский десерт даже в последний момент.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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