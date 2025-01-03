Картофель с золотистой корочкой: простой рецепт для идеального гарнира

Жареная картошка — любимое блюдо многих гурманов. Но добиться идеального результата, чтобы она была одновременно хрустящей снаружи и мягкой внутри, кажется непростой задачей. К счастью, метод «Три ложки» делает этот процесс гораздо проще.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Жареная картошка

В чём секрет метода

Главный секрет — добавление муки. На 5–6 картофелин потребуется всего три столовые ложки муки. Именно этот шаг помогает добиться той самой золотистой корочки, о которой мечтают все любители картошки.

Пошаговый рецепт

Подготовьте картофель:

Очистите клубни и нарежьте их кружочками или брусочками.

Поместите нарезку в ёмкость с холодной водой на 15 минут. Это удалит лишний крахмал и улучшит текстуру.

Приготовьте мучную смесь:

Смешайте три столовые ложки муки с солью и любимыми специями. Подойдут паприка, чёрный перец или чесночный порошок.

Обваляйте картофель:

Достаньте картофель из воды, обсушите и обваляйте каждый кусочек в мучной смеси.

Обжарьте:

Разогрейте сковороду с растительным маслом.

Жарьте картофель до золотистой корочки, периодически переворачивая.

Результат

На выходе вы получите картофель с идеальной корочкой, которая приятно хрустит, и нежной, мягкой серединкой. Такой гарнир не только вкусен, но и невероятно прост в приготовлении.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

