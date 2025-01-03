Картофель с золотистой корочкой: простой рецепт для идеального гарнира

Жареная картошка — любимое блюдо многих гурманов. Но добиться идеального результата, чтобы она была одновременно хрустящей снаружи и мягкой внутри, кажется непростой задачей. К счастью, метод «Три ложки» делает этот процесс гораздо проще.
Главный секрет — добавление муки. На 5–6 картофелин потребуется всего три столовые ложки муки. Именно этот шаг помогает добиться той самой золотистой корочки, о которой мечтают все любители картошки.
Подготовьте картофель:
Приготовьте мучную смесь:
Смешайте три столовые ложки муки с солью и любимыми специями. Подойдут паприка, чёрный перец или чесночный порошок.
Обваляйте картофель:
Обжарьте:
На выходе вы получите картофель с идеальной корочкой, которая приятно хрустит, и нежной, мягкой серединкой. Такой гарнир не только вкусен, но и невероятно прост в приготовлении.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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