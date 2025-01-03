Простой способ вернуть бодрость: готовим антипохмельный коктейль

Утро после праздников редко бывает добрым. Похмельный синдром — тот самый гость, который портит начало нового дня. Но, к счастью, существуют простые и действенные способы вернуть бодрость. Среди них — три антипохмельных коктейля, которые легко приготовить дома.
Этот напиток заслуженно считается одним из лучших для борьбы с похмельем. Вам понадобятся два свежих яйца и половина стакана холодного апельсинового сока. Взбейте ингредиенты до однородной массы и выпейте сразу же. Чем быстрее вы это сделаете, тем эффективнее окажется результат.
Американский рецепт, который удивляет своей простотой и эффектом. Возьмите половину стакана рассола от квашеной капусты, добавьте три чайные ложки оливкового масла и щепотку молотого черного перца. Выпейте этот микс, а для лучшего результата закусите кусочком бекона или сала. Такое сочетание помогает быстро снять неприятные симптомы.
Этот напиток сочетает кисломолочные продукты и пряности. Возьмите 200 мл кумыса, кефира или ряженки, добавьте измельченный свежий огурец (около 50 г). Для остроты всыпьте по щепотке черного и красного перца. Чтобы смягчить вкус, добавьте три чайные ложки сахара, немного соли, треть чайной ложки семян укропа и щепотку мелко нарезанной зелени. Хорошо перемешайте смесь и выпейте. Такой коктейль не только помогает восстановиться, но и придает свежести.
Эти рецепты основаны на натуральных ингредиентах, которые помогают организму быстрее справиться с последствиями праздника. Рассол насыщает организм электролитами, кисломолочные продукты нормализуют микрофлору, а специи стимулируют кровообращение и обмен веществ. Выбирайте любой из предложенных напитков и верните себе бодрость!
Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Кении упал загадочный обломок, предположительно из космоса. Что это за объект, откуда он взялся и представляет ли он угрозу — читайте в материале.