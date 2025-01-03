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Простой способ вернуть бодрость: готовим антипохмельный коктейль

2:11
Еда

Утро после праздников редко бывает добрым. Похмельный синдром — тот самый гость, который портит начало нового дня. Но, к счастью, существуют простые и действенные способы вернуть бодрость. Среди них — три антипохмельных коктейля, которые легко приготовить дома.

Коктейль
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Коктейль

Яичный коктейль: мгновенный эффект

Этот напиток заслуженно считается одним из лучших для борьбы с похмельем. Вам понадобятся два свежих яйца и половина стакана холодного апельсинового сока. Взбейте ингредиенты до однородной массы и выпейте сразу же. Чем быстрее вы это сделаете, тем эффективнее окажется результат.

Коктейль "Небраска": рассол и масло

Американский рецепт, который удивляет своей простотой и эффектом. Возьмите половину стакана рассола от квашеной капусты, добавьте три чайные ложки оливкового масла и щепотку молотого черного перца. Выпейте этот микс, а для лучшего результата закусите кусочком бекона или сала. Такое сочетание помогает быстро снять неприятные симптомы.

"Утро понедельника": бодрость с кисломолочным продуктом

Этот напиток сочетает кисломолочные продукты и пряности. Возьмите 200 мл кумыса, кефира или ряженки, добавьте измельченный свежий огурец (около 50 г). Для остроты всыпьте по щепотке черного и красного перца. Чтобы смягчить вкус, добавьте три чайные ложки сахара, немного соли, треть чайной ложки семян укропа и щепотку мелко нарезанной зелени. Хорошо перемешайте смесь и выпейте. Такой коктейль не только помогает восстановиться, но и придает свежести.

Почему это работает

Эти рецепты основаны на натуральных ингредиентах, которые помогают организму быстрее справиться с последствиями праздника. Рассол насыщает организм электролитами, кисломолочные продукты нормализуют микрофлору, а специи стимулируют кровообращение и обмен веществ. Выбирайте любой из предложенных напитков и верните себе бодрость!

Уточнения

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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