Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет блеска: как очистить стеклокерамическую плиту за пару минут
Мандариновая елка вызвала восторг не только у гостей, но и жителей Абхазии
Гормон любви или ключ к нейробиологии?
В Барселоне ужесточают контроль за использованием электросамокатов
Картофель с золотистой корочкой: простой рецепт для идеального гарнира
Пять модных тенденций 2025 года: что точно не стоит убирать из гардероба уходящего года
Водонаева пристыдила Прилучного за желание самоутверждаться за счёт сына
Куда не сажать малину: 5 ошибок, которые могут стоить урожая
Не генетика, а физика: учёные раскрыли секрет кожи крокодилов

Праздничное желе из сельди и свеклы: просто и оригинально

2:24
Еда

Эта изысканная закуска украсит ваш праздничный стол и удивит даже самых взыскательных гостей. Яркое сочетание сельди, овощей и желеобразной текстуры станет главным украшением новогоднего или рождественского ужина.

Новогодний стол
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Новогодний стол

Ингредиенты:

  • Сельдь: 200 г
  • Лук: 80 г
  • Морковь: 55 г
  • Замороженный зеленый горошек: 100 г
  • Свекла: 400 г
  • Яблоко: 1 шт.
  • Овощной бульон: 125 мл
  • Желатин: 10 г
  • Майонез: 2 ст. л.
  • Сметана: 2 ст. л.
  • Соль: по вкусу

Пошаговый рецепт:

  1. Приготовление овощей. Морковь нарезать мелкими кубиками. Варить 10 минут, затем добавить горошек и немного соли. Варить до готовности, слить бульон через дуршлаг и сохранить 250 мл жидкости.
  2. Разведение желатина. В овощном бульоне растворить 20 г желатина. Нагреть на слабом огне, постоянно помешивая, пока желатин полностью не растворится. Охладить до теплого состояния.
  3. Подготовка ингредиентов. Натереть свеклу и яблоко на крупной терке. Сельдь разобрать на филе, пропустить через мясорубку. Лук нарезать мелкими кубиками.
  4. Смешивание. В миске соединить сельдь, горошек, морковь, лук, добавить сметану, майонез и немного соли. Перемешать.
  5. Добавление желатина. Разделить желатиновую смесь на две части: одну добавить в смесь сельди, другую — в натертую свеклу. Размешать каждую массу до однородности.
  6. Формирование закуски. В бумажные формочки для кексов выкладывать слои: сначала сельдь, затем свеклу. Толщина слоя — около 1 см. Сразу убрать в холодильник для застывания.
  7. Подача. Через час аккуратно снять бумажные формы. Выложить желе на ломтики хлеба, вырезанные кружками или квадратами. По желанию, чередовать сельдь и свеклу на блюде для эффектной подачи.

Эта закуска порадует гостей своим вкусом и оригинальной подачей. Приятного аппетита!

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Шоу-бизнес
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год Аудио 
Эксперты объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод
Недвижимость
Эксперты объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод Аудио 
Популярное
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении

В Кении упал загадочный обломок, предположительно из космоса. Что это за объект, откуда он взялся и представляет ли он угрозу — читайте в материале.

Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Последние материалы
Секрет блеска: как очистить стеклокерамическую плиту за пару минут
Мандариновая елка вызвала восторг не только у гостей, но и жителей Абхазии
Гормон любви или ключ к нейробиологии?
Картофель с золотистой корочкой: простой рецепт для идеального гарнира
В Барселоне ужесточают контроль за использованием электросамокатов
Пять модных тенденций 2025 года: что точно не стоит убирать из гардероба уходящего года
Водонаева пристыдила Прилучного за желание самоутверждаться за счёт сына
Куда не сажать малину: 5 ошибок, которые могут стоить урожая
Не генетика, а физика: учёные раскрыли секрет кожи крокодилов
Лучший напиток для сна: расслабляет и успокаивает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.