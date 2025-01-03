Праздничное желе из сельди и свеклы: просто и оригинально

Эта изысканная закуска украсит ваш праздничный стол и удивит даже самых взыскательных гостей. Яркое сочетание сельди, овощей и желеобразной текстуры станет главным украшением новогоднего или рождественского ужина.
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Новогодний стол
Ингредиенты:
Сельдь: 200 г
Лук: 80 г
Морковь: 55 г
Замороженный зеленый горошек: 100 г
Свекла: 400 г
Яблоко: 1 шт.
Овощной бульон: 125 мл
Желатин: 10 г
Майонез: 2 ст. л.
Сметана: 2 ст. л.
Соль: по вкусу
Пошаговый рецепт:
Приготовление овощей. Морковь нарезать мелкими кубиками. Варить 10 минут, затем добавить горошек и немного соли. Варить до готовности, слить бульон через дуршлаг и сохранить 250 мл жидкости.
Разведение желатина. В овощном бульоне растворить 20 г желатина. Нагреть на слабом огне, постоянно помешивая, пока желатин полностью не растворится. Охладить до теплого состояния.
Подготовка ингредиентов. Натереть свеклу и яблоко на крупной терке. Сельдь разобрать на филе, пропустить через мясорубку. Лук нарезать мелкими кубиками.
Смешивание. В миске соединить сельдь, горошек, морковь, лук, добавить сметану, майонез и немного соли. Перемешать.
Добавление желатина. Разделить желатиновую смесь на две части: одну добавить в смесь сельди, другую — в натертую свеклу. Размешать каждую массу до однородности.
Формирование закуски. В бумажные формочки для кексов выкладывать слои: сначала сельдь, затем свеклу. Толщина слоя — около 1 см. Сразу убрать в холодильник для застывания.
Подача. Через час аккуратно снять бумажные формы. Выложить желе на ломтики хлеба, вырезанные кружками или квадратами. По желанию, чередовать сельдь и свеклу на блюде для эффектной подачи.
Эта закуска порадует гостей своим вкусом и оригинальной подачей. Приятного аппетита!