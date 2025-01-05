Ленивый пирог с вареньем: самый простой рецепт

Думаете, домашняя выпечка — это долго и сложно? Тогда этот рецепт точно изменит ваше мнение! Ленивый пирог с вареньем — это ещё проще, чем приготовить блины или оладьи. Минимум времени, простые ингредиенты, а результат порадует всех сладкоежек.
Пошаговый рецепт
Подготовка духовки.
Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
Смешивание жидких ингредиентов.
В глубокой миске соедините молоко, сметану, растительное масло и варенье. Тщательно перемешайте до однородности.
Добавление сухих ингредиентов.
Просейте муку, смешанную с содой и ванилином, в миску с жидкими компонентами.
Замес теста.
Перемешивайте, пока не получится однородное тесто средней густоты.
Выпекание.
Вылейте тесто в заранее подготовленную форму для выпечки. Отправьте в разогретую духовку на 30 минут.
Подача.
Готовый пирог остудите, аккуратно извлеките из формы и по желанию посыпьте сахарной пудрой. Подавать лучше с чаем или молоком.
Этот пирог не только прост в приготовлении, но и универсален. Вы можете использовать любое варенье, которое найдётся дома, а ванилин придаст выпечке ароматную нотку.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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