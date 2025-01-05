Ленивый пирог с вареньем: самый простой рецепт

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Думаете, домашняя выпечка — это долго и сложно? Тогда этот рецепт точно изменит ваше мнение! Ленивый пирог с вареньем — это ещё проще, чем приготовить блины или оладьи. Минимум времени, простые ингредиенты, а результат порадует всех сладкоежек.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирог со сливами

Что понадобится

Мука — 1,5 стакана

Молоко — 1/3 стакана

Варенье — 1,5 стакана

Растительное масло — 1/3 стакана

Сметана — 2 ст. л.

Сода — 1,5 ч. л.

Ванилин — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка духовки.

Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.

Смешивание жидких ингредиентов.

В глубокой миске соедините молоко, сметану, растительное масло и варенье. Тщательно перемешайте до однородности.

Добавление сухих ингредиентов.

Просейте муку, смешанную с содой и ванилином, в миску с жидкими компонентами.

Замес теста.

Перемешивайте, пока не получится однородное тесто средней густоты.

Выпекание.

Вылейте тесто в заранее подготовленную форму для выпечки. Отправьте в разогретую духовку на 30 минут.

Подача.

Готовый пирог остудите, аккуратно извлеките из формы и по желанию посыпьте сахарной пудрой. Подавать лучше с чаем или молоком.

Почему стоит попробовать этот рецепт

Этот пирог не только прост в приготовлении, но и универсален. Вы можете использовать любое варенье, которое найдётся дома, а ванилин придаст выпечке ароматную нотку.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

